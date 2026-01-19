Somnath Temple: సముద్ర తీరాన వెలిసిన ఆధ్యాత్మిక అద్భుతం.. సోమనాథ్ జ్యోతిర్లింగ విశేషాలు మీకు తెలుసా?
ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో మొదటిదైన సోమనాథ్ ఆలయ చరిత్ర మరియు ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు. చంద్రుడి శాప విముక్తి కథ నుండి ఆలయ పునర్నిర్మాణం వరకు పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
భారతదేశంలోని పన్నెండు జ్యోతిర్లింగాలలో సోమనాథ్ ప్రథమమైనది. గుజరాత్లోని సౌరాష్ట్ర ప్రాంతంలో, అరేబియా సముద్ర అలల మధ్య కొలువుదీరిన ఈ క్షేత్రం సనాతన ధర్మం యొక్క శక్తికి, పునరుజ్జీవానికి నిలువెత్తు సాక్ష్యం. ఎన్నో దాడులను తట్టుకొని, ప్రతిసారీ మరింత వైభవంగా పునర్నిర్మించబడిన ఈ ఆలయం భక్తుల పాలిట కల్పవృక్షం.
క్షయవ్యాధి నుండి చంద్రుడికి విముక్తి: సోమనాథ పురాణం
"సోమనాథుడు" అంటే "సోమ (చంద్రుడి) యొక్క ప్రభువు" అని అర్థం. పురాణాల ప్రకారం:
దక్ష ప్రజాపతి శాపం వల్ల చంద్రుడు (సోమ) తన కళలను కోల్పోయి క్షయవ్యాధి బారిన పడతాడు.
శాప విముక్తి కోసం చంద్రుడు ఈ ప్రభాస్ తీరంలో పరమశివుడిని స్మరిస్తూ ఘోర తపస్సు చేశాడు.
చంద్రుడి భక్తికి మెచ్చిన భోళాశంకరుడు అతడికి శాప విముక్తి కలిగించి, ఇక్కడే స్వయంభూ జ్యోతిర్లింగంగా వెలిశాడు. అందుకే ఈ స్వామికి 'సోమనాథుడు' అనే పేరు వచ్చింది.
ఆలయ విశేషాలు మరియు ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత
ఈ క్షేత్రం కేవలం ఒక ఆలయం మాత్రమే కాదు, అనంతమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తికి కేంద్రం.
త్రివేణి సంగమం: ఈ ఆలయం హిరణ, కపిల, సరస్వతి నదులు కలిసే త్రివేణి సంగమానికి అత్యంత సమీపంలో ఉంటుంది.
పాప విముక్తి: శివ పురాణం ప్రకారం, సోమనాథుడిని దర్శించుకోవడం వల్ల అనేక జన్మల పాపాలు తొలగిపోవడమే కాకుండా మోక్ష మార్గం సుగమం అవుతుంది.
విశేష పూజలు: ఇక్కడ చేసే రుద్రాభిషేకం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా శ్రావణ మాసం, మహాశివరాత్రి మరియు సోమవారాల్లో స్వామిని దర్శించుకోవడం అత్యంత ఫలప్రదంగా భావిస్తారు.
విధ్వంసాలను ఎదిరించిన పునర్నిర్మాణగాథ
సోమనాథ్ ఆలయ చరిత్ర పోరాటాలకు ప్రతీక. ఈ ఆలయంపై అనేకసార్లు విదేశీ దాడులు జరిగాయి. ప్రతిసారీ ఆలయం ధ్వంసం చేయబడినప్పటికీ, భక్తుల విశ్వాసం దానిని మరింత అద్భుతంగా పునర్నిర్మించేలా చేసింది. నేడు మనం చూస్తున్న భవ్యమైన ఆలయం సనాతన ధర్మం ఎప్పటికీ అజేయం అనే సత్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెబుతోంది.
ఆధ్యాత్మిక శాంతిని కోరుకునే వారికే కాకుండా, చారిత్రక కట్టడాలను ఇష్టపడే వారికి కూడా సోమనాథ్ ఒక అద్భుత క్షేత్రం.