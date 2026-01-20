Sabarimala Temple Closing Date: అయ్యప్ప ఆలయం మూసివేత.. పందాళం రాజప్రతినిధికి తాళాల అప్పగింత!
శబరిమలలో మండల-మకరవిళక్కు సీజన్ ముగిసింది. మంగళవారం ఉదయం హరివరాసన గానం తర్వాత ఆలయ ద్వారాలను మూసివేశారు. తిరువాభరణాల ఊరేగింపు పందాళంకు బయలుదేరింది. ఈ ఏడాది 54 లక్షల మంది భక్తులు స్వామిని దర్శించుకున్నారు.
కేరళలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం శబరిమలలో రెండు నెలల పాటు అత్యంత వైభవంగా సాగిన మండల-మకరవిళక్కు తీర్థయాత్ర సీజన్ అధికారికంగా ముగిసింది. మంగళవారం ఉదయం కేరళ సంప్రదాయం ప్రకారం ఆలయ ద్వారాలను మూసివేసినట్లు ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు ప్రకటించింది.
శాస్త్రోక్తంగా ముగింపు వేడుకలు
మంగళవారం తెల్లవారుజామున 5 గంటలకు సన్నిధానం తెరిచిన అర్చకులు స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం పందాళం రాజకుటుంబ ప్రతినిధి పునర్తమ నాళ్ నారాయణవర్మ స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.
విభూతి అభిషేకం: ప్రధాన పూజారి ప్రసాద్ నంబూదిరి అయ్యప్ప విగ్రహానికి విభూతి అభిషేకం నిర్వహించారు. స్వామివారి మెడలో రుద్రాక్ష మాల, చేతిలో యోగా కర్రను ఉంచి యోగ ముద్రలో అలంకరించారు.
హరివరాసనం: చివరగా అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో ‘హరివరాసనం’ గానం చేస్తూ గర్భగుడిలోని దీపాలను ఆర్పేసి, ద్వారాలను మూసివేశారు.
పందాళం ప్యాలెస్కు తిరువాభరణాల తిరుగు ప్రయాణం
స్వామివారికి అలంకరించే పవిత్ర 'తిరువాభరణాల' ఊరేగింపు తిరిగి పందాళం ప్యాలెస్కు బయలుదేరింది. పెరియస్వామి శివన్కుట్టి నేతృత్వంలోని 30 మంది సభ్యుల బృందం అటవీ మార్గం గుండా ఈ ఆభరణాల పెట్టెలను తీసుకువెళ్తోంది.
షెడ్యూల్: జనవరి 21న పెరున్నాడ్ కోయిక్కల్ ఆలయంలో, జనవరి 22న అరన్ముల ప్యాలెస్లో ఈ ఆభరణాలను భక్తుల దర్శనార్థం ఉంచుతారు. జనవరి 23న ఇవి పందాళం శ్రీంబిక్కల్ ప్యాలెస్కు చేరుకుంటాయి.
రికార్డు స్థాయిలో భక్తుల రాక
ఈ ఏడాది శబరిమల యాత్ర అత్యంత విజయవంతంగా ముగిసింది. అధికారుల లెక్కల ప్రకారం సుమారు 54 లక్షల మంది భక్తులు అయ్యప్పను దర్శించుకున్నారు. భక్తుల రద్దీని నియంత్రించడంలో పోలీస్, దేవస్థానం బోర్డు, ఆరోగ్య శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేసి సౌకర్యాలను కల్పించాయి.
మళ్లీ ఎప్పుడు తెరుస్తారంటే?
కుంభ మాస పూజల కోసం శబరిమల ఆలయం మళ్లీ ఫిబ్రవరిలో తెరుచుకోనుంది.
తేదీ: ఫిబ్రవరి 12వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటలకు సన్నిధానం తలుపులు తీస్తారు.
ముగింపు: ఫిబ్రవరి 17వ తేదీ రాత్రి 10 గంటల వరకు భక్తులకు స్వామివారి దర్శనం కల్పిస్తారు.