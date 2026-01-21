  • Menu
Ratha Saptami 2026: సూర్య జయంతి ఎప్పుడు? పవిత్ర స్నానానికి శుభ ముహూర్తం, పూజా విధానం ఇవే!

Highlights

2026 రథసప్తమి జనవరి 25 ఆదివారం నాడు రానుంది. సూర్య జయంతి విశిష్టత, పవిత్ర స్నానానికి శుభ సమయం మరియు పూజా విధానం గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

హిందూ ధర్మంలో ప్రత్యక్ష దైవంగా కొలిచే సూర్య భగవానుడి జన్మదినాన్ని 'రథసప్తమి' లేదా **'సూర్య జయంతి'**గా జరుపుకుంటాం. మాఘ మాసంలో వచ్చే ఈ పర్వదినం ఆరోగ్యానికి, ఐశ్వర్యానికి ప్రతీక. ఈ ఏడాది రథసప్తమి సూర్యుడికి ప్రీతిపాత్రమైన ఆదివారం రోజే రావడం అత్యంత విశేషంగా పండితులు చెబుతున్నారు.

రథసప్తమి 2026 తేదీ & శుభ ముహూర్తం

ఈ ఏడాది మాఘ శుక్ల సప్తమి తిథి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

తేదీ: జనవరి 25, 2026 (ఆదివారం).

సప్తమి తిథి ప్రారంభం: జనవరి 25, తెల్లవారుజామున 12:39 గంటలకు.

సప్తమి తిథి ముగింపు: జనవరి 25, రాత్రి 11:10 గంటలకు.

పవిత్ర స్నాన సమయం: ఉదయం 05:26 గంటల నుంచి 07:13 గంటల వరకు (సూర్యోదయానికి ముందు స్నానం అత్యంత ఫలప్రదం).

సూర్యోదయం: ఉదయం 07:13 గంటలకు.

రథసప్తమి విశిష్టత ఏమిటి?

పురాణాల ప్రకారం, రథసప్తమి నాడే సూర్య భగవానుడు తన రథంపై ఏడు గుర్రాలతో ఉత్తర దిశగా (ఉత్తరాయణం) ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తాడు.

ఏడు గుర్రాలు: ఇవి వారంలోని ఏడు రోజులకు మరియు ఇంద్రధనుస్సులోని ఏడు రంగులకు ప్రతీక.

ఆరోగ్యం: సూర్య కిరణాల్లోని శక్తి వల్ల శరీరానికి డి-విటమిన్ అందడమే కాకుండా, చర్మ వ్యాధులు నయమవుతాయని నమ్మకం.

ఋతు మార్పు: చలికాలం ముగిసి వసంత కాలం ప్రారంభాన్ని ఈ పండుగ సూచిస్తుంది. ఇది వ్యవసాయ పనులకు కూడా శుభప్రదమైన సమయం.

పూజా విధానం - నియమాలు

నదీ స్నానం: ఈ రోజు సముద్రంలో లేదా నదుల్లో స్నానం చేయడం ఉత్తమం. వీలుకాకపోతే ఇంట్లోనే తలపై జిల్లేడు ఆకులను పెట్టుకుని స్నానం చేయాలి.

అర్ఘ్యం: సూర్యోదయ సమయంలో సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం (నీటిని వదలడం) సమర్పించాలి.

ఆదిత్య హృదయం: ఈ రోజు 'ఆదిత్య హృదయం' లేదా 'సూర్యాష్టకం' పఠించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత, విజయం లభిస్తాయి.

ప్రసాదం: చిక్కుడు ఆకులపై పరమాన్నం వండి సూర్యుడికి నైవేద్యంగా సమర్పించడం తెలుగు వారి సంప్రదాయం.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉన్న అరసవిల్లి శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి దేవాలయంలో ఈ రోజు వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతాయి. లక్షలాది మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తరిస్తారు.

