Makar Sankranti 2026: సంక్రాంతి నాడు ఈ రెండు వస్తువులు దానం చేస్తే చాలు.. సూర్యుడి అనుగ్రహం మీ సొంతం!
Makar Sankranti 2026: మకర సంక్రాంతి రోజున చేసే దానం అక్షయ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా బెల్లం, నువ్వులు దానం చేయడం వల్ల సూర్య భగవానుడు, శని దేవుని అనుగ్రహం కలుగుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు. సంక్రాంతి విశిష్టత, ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం మరియు దానాల ప్రాముఖ్యత.
Makar Sankranti 2026: తెలుగువారి అతిపెద్ద పండుగల్లో ఒకటైన మకర సంక్రాంతి (Makar Sankranti) వచ్చేసింది. సూర్యుడు ధనస్సు రాశి నుంచి మకర రాశిలోకి ప్రవేశించే ఈ సమయం 'ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం'గా ప్రసిద్ధి. ఈ పవిత్రమైన రోజున చేసే పూజలు ఎంత ముఖ్యమో, చేసే దానధర్మాలు కూడా అంతే విశేష ఫలితాలను ఇస్తాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం - శుభ ఫలితాలు:
దక్షిణాయనం ముగిసి ఉత్తరాయణం ప్రారంభమయ్యే ఈ రోజు నుంచి దేవతలకు పగలు ప్రారంభమవుతుంది. సానుకూల శక్తులు పెరిగే ఈ సమయంలో చేసే ధర్మం వల్ల పుణ్యఫలం రెట్టింపు అవుతుంది.
ఈ రెండు వస్తువుల దానం అద్భుత ఫలితం:
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సంక్రాంతి రోజున సూర్యుడు తన కుమారుడైన శని ఇంటికి వెళ్తాడు. అందుకే ఈ రోజున సూర్య, శని గ్రహాల అనుగ్రహం కోసం ఈ క్రింది రెండు దానాలు చేయడం ఉత్తమం:
బెల్లం దానం (Jaggery Donation): బెల్లం సూర్యుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనది. సంక్రాంతి రోజున పేదలకు లేదా ఆలయాల్లో బెల్లం దానం చేయడం వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా, చేపట్టిన పనుల్లో విజయాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది.
నల్ల నువ్వుల దానం (Sesame Seeds): సంక్రాంతి రోజున నల్ల నువ్వులు దానం చేయడం వల్ల శని దేవుడు ప్రసన్నమవుతాడు. శని ప్రభావంతో ఎదురయ్యే ఆర్థిక, ఆరోగ్య సమస్యలు తొలగిపోయి జీవితం సాఫీగా సాగుతుందని భక్తుల విశ్వాసం.
సంక్రాంతి సంప్రదాయాలు:
బ్రహ్మ ముహూర్త స్నానం: సూర్యోదయానికి ముందే స్నానం చేసి సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం వల్ల దీర్ఘాయువు లభిస్తుంది.
పొంగలి నైవేద్యం: కొత్త బియ్యం, బెల్లంతో చేసిన పొంగలిని సూర్యుడికి నైవేద్యంగా పెట్టి ప్రకృతికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతారు.
పశువుల పూజ: మనకు అన్నం పెట్టే భూమిని, వ్యవసాయానికి తోడ్పడే పశువులను పూజించడం ఈ పండుగలోని గొప్ప మానవీయ కోణం.
గాలిపటాల సందడి, గొబ్బెమ్మల అందాలతో పాటు ఈ సంక్రాంతికి దానధర్మాలు చేసి ఆ పరమాత్ముని కృపకు పాత్రులు అవ్వండి.