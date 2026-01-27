Maha Shivaratri 2026: మహాశివరాత్రి 2026 గందరగోళం .. ఫిబ్రవరి 15నా 16? శాస్త్రం ప్రకారం ఎప్పుడు జరుపుకోవాలి
Maha Shivaratri 2026: మహాశివరాత్రి 2026 ఫిబ్రవరి 15 ఆదివారం రోజు జరుపుకోవాలని నిర్ణయం. నిషితకాల పూజ 11:55 PM – 12:56 AM మధ్య, ఉపవాసం 16 ఫిబ్రవరి పారణం.
Maha Shivaratri 2026: హిందూ మతంలో అత్యంత పవిత్ర పండుగల్లో ఒకటి అయిన మహాశివరాత్రి 2026లో ఫిబ్రవరి 15వ తేదీ నాడు జరుపుకోవాలని తార్కికంగా నిర్ణయించారు. ప్రతి చాంద్రమాసంలోని 14వ రోజు లేదా అమావాస్యకు ముందు వచ్చే శివరాత్రిని మాస శివరాత్రి అంటారు. కానీ ప్రతీ ఏడాది మాఘ మాసంలో వచ్చే శివరాత్రి, అంటే ఫిబ్రవరి లేదా మార్చి నెలల్లో వచ్చే శివరాత్రికి ప్రత్యేక ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యత ఉంది.
2026లో మహాశివరాత్రి మాఘ మాసం కృష్ణ పక్ష చతుర్దశి తిథి రోజున వస్తుంది. ఈసారి చతుర్దశి తిథి ఫిబ్రవరి 15, ఆదివారం సాయంత్రం 5:05 గంటలకు ప్రారంభమై, ఫిబ్రవరి 16, సోమవారం సాయంత్రం 5:34 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఈ రోజు రాత్రి శివుని పూజకు అత్యంత పవిత్రమైన సమయం నిషిత కాలం (రాత్రి 11:55 – 12:56) అని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
ఉపవాసం ముగింపు కోసం ఫిబ్రవరి 16, సోమవారం ఉదయం 6:42 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:10 గంటల మధ్య పారణ చేయవచ్చని పంచాంగాలు సూచిస్తున్నాయి. పండుగ సందర్భంలో ప్రాంతీయ వేద పద్ధతులు, స్థానిక పరిస్థితుల ప్రకారం స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చని ప్రత్యేకంగా గమనిక ఇచ్చారు.
మహాశివరాత్రి కేవలం శివ పూజ పండుగ మాత్రమే కాదు, శివ–పార్వతి కల్యాణ మహోత్సవం, ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి ముఖ్యమైన రోజు. భక్తులు ఈ రోజు రాత్రిపూట జాగరణ, పూజలు, రక్షాకవచ పాఠాలు చేయడం సాధారణంగా ఆచరిస్తారు.