Magha Masam 2026: పుణ్య కాలం ప్రారంభం.. జనవరి 19 నుంచే మాఘమాసం.. ఈ నెల ప్రత్యేకతలేంటో తెలుసా?

Magha Masam 2026
Magha Masam 2026: పుణ్య కాలం ప్రారంభం.. జనవరి 19 నుంచే మాఘమాసం.. ఈ నెల ప్రత్యేకతలేంటో తెలుసా?

Highlights

Magha Masam 2026: మాఘమాసం 2026 ఎప్పుడు ప్రారంభం కానుంది? ఈ మాసంలో వచ్చే రథసప్తమి, మహాశివరాత్రి మరియు వసంత పంచమి తేదీలు ఎప్పుడు? నదీ స్నానం, మాఘ పురాణం పఠనం వల్ల కలిగే ఫలితాల గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Magha Masam 2026: హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం అత్యంత పవిత్రమైన మాసాల్లో మాఘమాసం (Magha Masam 2026) ఒకటి. 'మాఘం' అంటే పాపాలను నశింపజేసేది అని అర్థం. ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో వచ్చే ఈ మాసం ఆధ్యాత్మికంగా, ఆరోగ్యపరంగా ఎంతో విశిష్టమైనది. ఈ ఏడాది మాఘమాసం ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది? ఈ మాసంలో వచ్చే ప్రధాన పండుగలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

మాఘమాసం 2026: కీలక తేదీలు

తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం, ఈ ఏడాది మాఘమాసం సుమారు 30 రోజుల పాటు భక్తులకు పుణ్యఫలాలను అందించనుంది.

ప్రారంభ తేదీ: 19 జనవరి 2026, సోమవారం (మాఘ శుద్ధ పాడ్యమి)

ముగింపు తేదీ: 17 ఫిబ్రవరి 2026, మంగళవారం (మాఘ బహుళ అమావాస్య)

మాఘమాసంలో ప్రధాన పండుగలు:

ఈ మాసంలోనే హిందూవులకు అత్యంత ముఖ్యమైన పర్వదినాలు వస్తున్నాయి:

వసంత పంచమి: చదువుల తల్లి సరస్వతీ దేవి జన్మదినం.

రథ సప్తమి: సూర్య భగవానుడి ఆరాధనకు అత్యంత శ్రేష్ఠమైన రోజు.

భీష్మ ఏకాదశి: విష్ణు సహస్రనామ పారాయణకు విశిష్టమైన తిథి.

మహాశివరాత్రి: శివయ్యను లింగోద్భవ కాలంలో దర్శించుకునే పవిత్ర దినం.

ఈ మాసంలో చేయాల్సిన పుణ్య కార్యాలు:

పురాణాల ప్రకారం మాఘమాసంలో కింది పనులు చేయడం వల్ల అనంతమైన పుణ్యఫలం లభిస్తుంది:

మాఘ స్నానం: సూర్యోదయానికి ముందే నదీ స్నానం లేదా సముద్ర స్నానం చేయడం వల్ల సమస్త పాపాలు తొలగుతాయని పద్మపురాణం చెబుతోంది.

మాఘ పురాణ పఠనం: ఈ నెల రోజులు మాఘ పురాణంలోని అధ్యాయాలను చదవడం లేదా వినడం వల్ల వైకుంఠ ప్రాప్తి కలుగుతుందని నమ్మకం.

దానధర్మాలు: నువ్వులు, వస్త్రాలు, అన్నదానం మరియు పాత్ర దానం చేయడం ఈ మాసంలో చాలా శ్రేష్ఠం.

ఆదివారాల ప్రత్యేకత: ఈ మాసంలో వచ్చే ఆదివారాలు సూర్యారాధనకు ప్రత్యేకం. మహిళలు ఈ రోజుల్లో ప్రత్యేక నోములు నోచుకుంటారు.

ముగింపు: చలికాలం నుంచి వసంత కాలంలోకి ప్రవేశించే ఈ సమయంలో చేసే ఆధ్యాత్మిక పనులు మనస్సును, శరీరాన్ని ఉల్లాసంగా ఉంచుతాయి. సూర్యుడు మకర రాశిలో సంచరించే ఈ పుణ్యకాలంలో ప్రతి ఒక్కరూ భక్తిశ్రద్ధలతో దైవచింతనలో గడపాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.


గమనిక: ఈ కథనంలోని సమాచారం మత విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంది. ఇది కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. వీటికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. వీటిని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది మీ వ్యక్తిగత విషయం. hmtv వీటిని ధృవీకరించడం లేదు.


