Jaya Ekadashi 2026: జయ ఏకాదశి 2026.. ఆ రోజున ఈ చిన్న పనులు చేస్తే చాలు.. మీ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి తాండవం చేయడం ఖాయం!
Jaya Ekadashi 2026: జనవరి 29న జయ ఏకాదశి.. ఈ రోజున లక్ష్మీనారాయణులను పూజిస్తే ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగి సిరిసంపదలు కలుగుతాయి. జయ ఏకాదశి ముహూర్తం, పూజా విధానం మరియు విశిష్టత గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Jaya Ekadashi 2026: హిందూ పంచాంగం ప్రకారం మాఘ మాసంలో వచ్చే 'జయ ఏకాదశి'కి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. ఈ ఏడాది జయ ఏకాదశి జనవరి 29న వస్తోంది. ఈ రోజున 'రవియోగం' ఏర్పడటంతో పూజా ఫలితాలు రెట్టింపు అవుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ పవిత్ర దినాన లక్ష్మీనారాయణులను భక్తితో కొలిస్తే దారిద్ర్యం తొలగి, అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం.
ముహూర్తం మరియు తిథి వివరాలు:
మాఘ శుక్ల ఏకాదశి తిథి జనవరి 28వ తేదీ సాయంత్రం 4:35 గంటలకు ప్రారంభమై, జనవరి 29న మధ్యాహ్నం 1:55 గంటలకు ముగుస్తుంది. సూర్యోదయ తిథి ప్రకారం జనవరి 29, బుధవారం నాడు జయ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించాలి.
లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం ఇలా చేయండి:
జయ ఏకాదశి రోజున లక్ష్మీదేవి మీ ఇంట్లో స్థిరంగా ఉండాలంటే పండితులు కొన్ని పరిహారాలు సూచిస్తున్నారు:
తులసి పూజ: సాయంత్రం వేళ తులసి కోట దగ్గర నెయ్యితో దీపారాధన చేయాలి.
విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం: ఈ రోజున విష్ణు సహస్రనామాన్ని పఠించడం వల్ల ఇంట్లోని ప్రతికూల శక్తి తొలగి సానుకూలత పెరుగుతుంది.
పసుపు రంగు ప్రాధాన్యత: విష్ణుమూర్తికి ప్రీతికరమైన పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించి, పసుపు పువ్వులతో పూజించడం వల్ల ఆర్థిక సమస్యలు దరిచేరవు.
పూజా విధానం:
♦ తెల్లవారుజామునే లేచి తలస్నానం చేసి, ఇంటిని గంగాజలం లేదా పసుపు నీళ్లతో శుద్ధి చేయాలి.
♦ పూజా మందిరంలో లక్ష్మీనారాయణుల పటాన్ని ఉంచి ధూప, దీప, నైవేద్యాలు సమర్పించాలి.
♦ పాయసం లేదా తెలుపు రంగు స్వీట్లను స్వామివారికి నివేదించాలి.
♦ రోజంతా ఉపవాసం ఉండి, రాత్రి జాగరణ చేయడం వల్ల అపరిమితమైన పుణ్యం లభిస్తుంది.
♦ మరుసటి రోజు (ద్వాదశి) పేదలకు దానధర్మాలు చేసిన తర్వాతే ఉపవాసాన్ని విరమించాలి.
వ్రతం ఫలితాలు:
జయ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్ల బ్రహ్మహత్యా పాతకం వంటి పాపాలు కూడా నశిస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అంతేకాకుండా పితృదేవతలకు శాంతి లభించి, వారి ఆశీస్సులు కుటుంబంపై ఎల్లవేళలా ఉంటాయని భక్తులు విశ్వసిస్తారు.