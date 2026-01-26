  • Menu
Home  > ఆధ్యాత్మికం

Jaya Ekadashi 2026: జయ ఏకాదశి 2026.. ఆ రోజున ఈ చిన్న పనులు చేస్తే చాలు.. మీ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి తాండవం చేయడం ఖాయం!

Jaya Ekadashi 2026
x

Jaya Ekadashi 2026: జయ ఏకాదశి 2026.. ఆ రోజున ఈ చిన్న పనులు చేస్తే చాలు.. మీ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి తాండవం చేయడం ఖాయం!

Highlights

Jaya Ekadashi 2026: జనవరి 29న జయ ఏకాదశి.. ఈ రోజున లక్ష్మీనారాయణులను పూజిస్తే ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగి సిరిసంపదలు కలుగుతాయి. జయ ఏకాదశి ముహూర్తం, పూజా విధానం మరియు విశిష్టత గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Jaya Ekadashi 2026: హిందూ పంచాంగం ప్రకారం మాఘ మాసంలో వచ్చే 'జయ ఏకాదశి'కి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. ఈ ఏడాది జయ ఏకాదశి జనవరి 29న వస్తోంది. ఈ రోజున 'రవియోగం' ఏర్పడటంతో పూజా ఫలితాలు రెట్టింపు అవుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ పవిత్ర దినాన లక్ష్మీనారాయణులను భక్తితో కొలిస్తే దారిద్ర్యం తొలగి, అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం.

ముహూర్తం మరియు తిథి వివరాలు:

మాఘ శుక్ల ఏకాదశి తిథి జనవరి 28వ తేదీ సాయంత్రం 4:35 గంటలకు ప్రారంభమై, జనవరి 29న మధ్యాహ్నం 1:55 గంటలకు ముగుస్తుంది. సూర్యోదయ తిథి ప్రకారం జనవరి 29, బుధవారం నాడు జయ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించాలి.

లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం ఇలా చేయండి:

జయ ఏకాదశి రోజున లక్ష్మీదేవి మీ ఇంట్లో స్థిరంగా ఉండాలంటే పండితులు కొన్ని పరిహారాలు సూచిస్తున్నారు:

తులసి పూజ: సాయంత్రం వేళ తులసి కోట దగ్గర నెయ్యితో దీపారాధన చేయాలి.

విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం: ఈ రోజున విష్ణు సహస్రనామాన్ని పఠించడం వల్ల ఇంట్లోని ప్రతికూల శక్తి తొలగి సానుకూలత పెరుగుతుంది.

పసుపు రంగు ప్రాధాన్యత: విష్ణుమూర్తికి ప్రీతికరమైన పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించి, పసుపు పువ్వులతో పూజించడం వల్ల ఆర్థిక సమస్యలు దరిచేరవు.

పూజా విధానం:

తెల్లవారుజామునే లేచి తలస్నానం చేసి, ఇంటిని గంగాజలం లేదా పసుపు నీళ్లతో శుద్ధి చేయాలి.

♦ పూజా మందిరంలో లక్ష్మీనారాయణుల పటాన్ని ఉంచి ధూప, దీప, నైవేద్యాలు సమర్పించాలి.

♦ పాయసం లేదా తెలుపు రంగు స్వీట్లను స్వామివారికి నివేదించాలి.

♦ రోజంతా ఉపవాసం ఉండి, రాత్రి జాగరణ చేయడం వల్ల అపరిమితమైన పుణ్యం లభిస్తుంది.

♦ మరుసటి రోజు (ద్వాదశి) పేదలకు దానధర్మాలు చేసిన తర్వాతే ఉపవాసాన్ని విరమించాలి.

వ్రతం ఫలితాలు:

జయ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్ల బ్రహ్మహత్యా పాతకం వంటి పాపాలు కూడా నశిస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అంతేకాకుండా పితృదేవతలకు శాంతి లభించి, వారి ఆశీస్సులు కుటుంబంపై ఎల్లవేళలా ఉంటాయని భక్తులు విశ్వసిస్తారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick