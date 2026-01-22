Foreign Job Horoscope: ఈ 6 రాశుల వారికి విదేశాలకు వెళ్లే గోల్డెన్ ఛాన్స్.. ఆ మూడు రోజులు చాలా కీలకం!
ఈ నెల 23, 24, 25 తేదీల్లో శని-చంద్రుల కలయికతో విదేశీ ఉద్యోగ యోగం పట్టబోతోంది. మీన రాశిలో ఏర్పడనున్న ఈ అరుదైన యోగం వల్ల వృషభం, కర్కాటకం సహా 6 రాశుల వారికి విదేశాల్లో సెటిల్ అయ్యే గోల్డెన్ ఛాన్స్ లభిస్తుంది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి!
మీరు విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేయాలని కలలు కంటున్నారా? అయితే ఈ వారం మీకు అద్భుతమైన అవకాశాలు రాబోతున్నాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ఈ నెల (జనవరి) 23, 24, 25 తేదీల్లో గ్రహాల గమనం విదేశీయానానికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. ఆధ్యాత్మికతకు, విదేశీ ప్రయాణాలకు సంకేతమైన మీన రాశిలో శనీశ్వరుడు, చంద్రుడు కలవబోతున్నారు. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి విదేశీ ప్రయత్నాలు ఫలించి, కెరీర్లో ఊహించని మలుపులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ముఖ్యంగా ఈ క్రింది 6 రాశుల వారు ఆ మూడు రోజుల్లో ఉద్యోగ దరఖాస్తులు చేసుకుంటే శుభవార్తలు వింటారు:
1. వృషభ రాశి (Taurus)
వృషభ రాశి వారికి శని, చంద్రులు లాభ స్థానంలో కలవడం వల్ల మీరు చేసే ప్రతి ప్రయత్నం విజయవంతమవుతుంది. నిరుద్యోగులకు మరియు ఉద్యోగులకు కొద్దిపాటి కృషితోనే బెస్ట్ ఫారిన్ ఆఫర్స్ అందుతాయి. జనవరి 23-25 మధ్య మీరు చేసే ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు మీ భవిష్యత్తును మారుస్తాయి.
2. కర్కాటక రాశి (Cancer)
మీ రాశి అధిపతి చంద్రుడు భాగ్యస్థానంలో శనితో కలుస్తున్నాడు. ఇది విదేశీ అవకాశాలకు ఎంతో అనుకూలమైన సమయం. నిరుద్యోగులు విదేశీ సంస్థల్లో ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నిస్తే తప్పకుండా విజయం సాధిస్తారు. కొత్త ఉద్యోగంలో చేరడానికి లేదా వీసా ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం.
3. కన్య రాశి (Virgo)
కన్య రాశి వారికి సప్తమ స్థానంలో ఈ గ్రహాల కలయిక వల్ల పట్టుదల పెరుగుతుంది. అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఉన్నత చదువుల కోసం విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే విద్యార్థులకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు రావడమే కాకుండా, విదేశీ కరెన్సీని సంపాదించే యోగం పడుతుంది.
4. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
పంచమ స్థానంలో శని-చంద్రుల కలయిక వల్ల మీకు మొండి ధైర్యం పెరుగుతుంది. స్వదేశంలో అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ, విదేశీ ప్రయత్నాల వల్ల మీరు అధిక లాభం పొందుతారు. వృత్తి, వ్యాపారాల రీత్యా విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. పెళ్లి ప్రయత్నాల్లో ఉన్న వారికి కూడా విదేశాల్లో సెటిల్ అయిన సంబంధాలు కుదిరే ఛాన్స్ ఉంది.
5. మకర రాశి (Capricorn)
మకర రాశి వారు ఉద్యోగం లేదా వివాహం విషయంలో విదేశీ ప్రయత్నాలపై దృష్టి పెట్టడం ఉత్తమం. తృతీయ స్థానంలో గ్రహాల కలయిక వల్ల మీ ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి. కొద్దిపాటి ప్రయత్నంతోనే మీకు విదేశీయాన యోగం కలుగుతుంది. కెరీర్ పరంగా ఇతర దేశాలకు వెళ్లే బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి.
6. మీన రాశి (Pisces)
మీ రాశిలోనే శని, చంద్రుల కలయిక జరుగుతోంది. దీనివల్ల నిరుద్యోగులకు అరుదైన విదేశీ ఆఫర్లు తలుపు తడతాయి. ఇప్పటికే విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి అక్కడ స్థిరత్వం (Stability) లభిస్తుంది. మీరు దేనికైనా దరఖాస్తు చేయాలనుకుంటే ఈ మూడు రోజులు అస్సలు వదులుకోవద్దు.
ముఖ్య గమనిక: విదేశీ ప్రయత్నాల్లో ఉన్నవారు ఈ 23, 24, 25 తేదీల్లో ఆధ్యాత్మిక సాధన లేదా ఇష్ట దైవ ప్రార్థన చేయడం ద్వారా మరింత వేగంగా ఫలితాలను పొందవచ్చు.