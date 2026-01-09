  • Menu
Bhogi Festival 2026: సంక్రాంతి సంబరాలు షురూ.. భోగి పండుగ విశిష్టత ఏంటి? ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది?

Bhogi Festival 2026: భోగి పండుగ అంటే ఏమిటి? భోగి మంటలు ఎందుకు వేస్తారు? పిల్లలపై భోగి పళ్లు ఎందుకు పోస్తారు? సంక్రాంతి సంబరాల్లో మొదటి రోజైన భోగి వెనుక ఉన్న పురాణ గాథలు మరియు శాస్త్రీయ కారణాల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.

Bhogi Festival 2026: తెలుగు లోగిళ్లలో సంక్రాంతి శోభ వచ్చేసింది. మూడు రోజుల పండుగలో మొదటి రోజైన 'భోగి' పండుగను దక్షిణ భారతదేశంలో ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. పాత సామాన్లు మంటల్లో వేయడం నుంచి, చిన్నపిల్లలపై భోగి పళ్లు పోయడం వరకు ప్రతి ఆచారంలోనూ ఒక లోతైన అర్థం దాగి ఉంది.

భోగి అనే పేరు ఎలా వచ్చింది?

సంస్కృతంలోని 'భుగ్' అనే పదం నుంచి భోగి వచ్చినట్లు పెద్దలు చెబుతారు. భోగం అంటే 'సుఖం' అని అర్థం. సూర్యుడు దక్షిణాయనం నుంచి ఉత్తరాయణంలోకి ప్రవేశించే ముందు రోజును సుఖసంతోషాలకు ఆరంభంగా భావిస్తూ దీనిని **'భోగి'**గా పిలుస్తారు. గోదాదేవి శ్రీరంగనాథుడిలో లీనమై పరమానందాన్ని పొందిన పవిత్ర రోజే ఈ భోగి అని విశ్వాసం.

భోగి మంటల వెనుక శాస్త్రీయ కోణం:


 ధనుర్మాసం అంతా ఇంటి ముందు పెట్టిన గొబ్బెమ్మలను ఎండబెట్టి పిడకలుగా మారుస్తారు. వాటిని భోగి మంటల్లో వాడటం వెనుక ఆరోగ్య రహస్యం ఉంది:

గాలి శుద్ధి:

ఆవు పిడకలు, రావి, మామిడి కట్టెలు కాల్చడం వల్ల వెలువడే పొగ వాతావరణంలోని సూక్ష్మక్రిములను నశింపజేస్తుంది.

ఆరోగ్యం:

చలికాలంలో వచ్చే శ్వాసకోశ సమస్యలను అరికట్టడానికి ఈ మంటల వేడి దోహదపడుతుంది.

ఐక్యత:

గ్రామంలోని వారంతా ఒకే చోట చేరి మంటలు వేయడం వల్ల సామాజిక ఐక్యత పెరుగుతుంది.

చిన్నారులపై భోగి పళ్లు ఎందుకు పోస్తారు?

సాయంత్రం వేళ ఐదేళ్ల లోపు పిల్లలకు 'భోగి పళ్లు' (రేగు పళ్లు) పోయడం ఒక మధురమైన సంప్రదాయం.

పురాణ గాథ:

బదరీ వనంలో శ్రీమహావిష్ణువును చిన్నబిడ్డ రూపంలో చూసిన దేవతలు రేగు పళ్లతో అభిషేకం చేశారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

దిష్టి నివారణ:

రేగు పళ్లను 'సూర్య ఫలాలు' అని కూడా అంటారు. వీటిని తలపై నుంచి పోయడం వల్ల పిల్లలకు ఉన్న దిష్టి తొలగిపోయి, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లుతారని నమ్మకం.

పురాణాల్లో భోగి ప్రస్తావన:

బలి చక్రవర్తి: వామనుడు బలి చక్రవర్తిని పాతాళ లోకానికి పంపిన రోజుగా దీనిని భావిస్తారు.

గోవర్ధన గిరి: ఇంద్రుడి గర్వాన్ని అణచేందుకు శ్రీకృష్ణుడు గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తిన ఘట్టం కూడా ఈ రోజుతోనే ముడిపడి ఉంది.

పాత కక్షలను, నెగిటివ్ ఆలోచనలను మంటల్లో వేసి, కొత్త వెలుగులను ఆహ్వానించడమే భోగి పండుగ అసలు ఉద్దేశ్యం.

