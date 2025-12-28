Brahma Muhurta : బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేవడం మొదలుపెట్టారా..ఇక మీకు తిరుగులేదు బాసూ!
Brahma Muhurta: ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని ఊరికే అనలేదు. మన పెద్దలు చెప్పిన నియమాల్లో అతి ముఖ్యమైనది బ్రహ్మ ముహూర్తంలో నిద్రలేవడం. రాత్రి త్వరగా పడుకుని, ఉదయాన్నే సూర్యుడికంటే ముందే లేవడం వల్ల కేవలం ఆధ్యాత్మికంగానే కాదు, శాస్త్రీయంగా కూడా మన శరీరానికి, మనసుకి బోలెడన్ని లాభాలు కలుగుతాయి. అసలు తెల్లవారుజామున 4:00 నుంచి 5:30 గంటల మధ్య సమయాన్ని ఎందుకు అంత పవిత్రంగా భావిస్తారు? ఆ సమయంలో నిద్రలేవడం వల్ల కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
దైవిక ఆశీస్సులు.. అపారమైన విజయం
హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం.. బ్రహ్మ ముహూర్తంలో నిద్రలేచే వ్యక్తిపై దేవతా అనుగ్రహం మెండుగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో సకల దేవతలు భూమిపై సంచరిస్తారని, ఆ సమయంలో మేల్కొని ఉండేవారికి జ్ఞానం, తెలివితేటలు, సంపద లభిస్తాయని నమ్మకం. జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలి అనుకునే వారికి ఈ అలవాటు ఒక వరం లాంటిది. ఈ సమయంలో మన మెదడు చాలా చురుగ్గా ఉంటుంది, దీనివల్ల నిర్ణయాలు తీసుకునే శక్తి పెరుగుతుంది.
శాస్త్రీయ కోణంలో స్వచ్ఛమైన గాలి
సైన్స్ పరంగా చూస్తే, తెల్లవారుజామున వాతావరణంలో కాలుష్యం ఉండదు. గాలిలో ఆక్సిజన్ స్థాయిలు గరిష్టంగా ఉంటాయి. ఈ స్వచ్ఛమైన గాలిని పీల్చడం వల్ల మన ఊపిరితిత్తుల పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. ఇది మన శరీరానికి కొత్త శక్తిని ఇస్తుంది. రోజంతా అలసట లేకుండా ఉత్సాహంగా పని చేయడానికి ఈ ప్రాణవాయువు ఎంతో దోహదపడుతుంది. అందుకే ఈ సమయంలో చేసే యోగా, ధ్యానం లేదా నడక శరీరానికి అమృతంలా పనిచేస్తాయి.
మెరుగైన జీర్ణక్రియ.. ప్రశాంతమైన నిద్ర
బ్రహ్మ ముహూర్తంలో నిద్రలేవడం వల్ల శరీరంలోని సిర్కాడియన్ రిథమ్ సరిగ్గా పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల జీర్ణవ్యవస్థ బలపడి, మెటబాలిజం మెరుగుపడుతుంది. ఫలితంగా గ్యాస్, అసిడిటీ వంటి సమస్యలు దూరం అవుతాయి. ఉదయాన్నే త్వరగా లేచేవారికి రాత్రిపూట కూడా ప్రశాంతంగా నిద్ర పడుతుంది. ఇది నిద్రలేమి సమస్యను సహజంగానే తగ్గిస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తి పెరిగి శరీరం రోగాల బారిన పడకుండా దృఢంగా తయారవుతుంది.
ఒత్తిడి నుంచి విముక్తి
ప్రశాంతమైన వాతావరణం మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుతుంది. తెల్లవారుజామున ఎలాంటి శబ్ద కాలుష్యం ఉండదు కాబట్టి, ఆ సమయంలో చేసే ప్రార్థన లేదా ఏకాగ్రతతో చేసే పని అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఇది మానసిక ఒత్తిడిని, ఆందోళనను తగ్గిస్తుంది. మీరు కూడా ఈ అలవాటును మొదలుపెట్టాలంటే.. రాత్రిపూట తేలికపాటి ఆహారం తీసుకుని, 10 గంటలకల్లా పడుకోండి. మొదటి రెండు రోజులు కాస్త బద్ధకంగా అనిపించినా, ఆ తర్వాత మీరే ఆ మార్పును గమనిస్తారు.