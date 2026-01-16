  • Menu
Home  > స్పెషల్స్

Tyres Colour: టైర్లు ఎప్పుడూ నలుపు రంగులోనే ఎందుకు ఉంటాయి? రంగు మార్చకూడదా.. దీని వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం ఇదే!

Tyres Colour: టైర్లు ఎప్పుడూ నలుపు రంగులోనే ఎందుకు ఉంటాయి? రంగు మార్చకూడదా.. దీని వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం ఇదే!
x
Highlights

Tyres Colour: ప్రపంచం రంగులమయం. మనం వాడే ప్రతి వస్తువు రకరకాల రంగుల్లో దొరుకుతుంది.

Tyres Colour: ప్రపంచం రంగులమయం. మనం వాడే ప్రతి వస్తువు రకరకాల రంగుల్లో దొరుకుతుంది. కానీ, సైకిల్ నుండి విమానం వరకు ఏ వాహనాన్ని చూసినా వాటి టైర్లు మాత్రం 'నలుపు' రంగులోనే ఉంటాయి. రబ్బరు రంగు తెలుపు లేదా గోధుమ రంగులో ఉన్నప్పుడు, టైర్లు మాత్రం బ్లాక్ కలర్‌లో ఎందుకు మారుతాయి? దీని వెనుక బలమైన శాస్త్రీయ కారణం ఉంది.

సహజ రబ్బరు స్వభావం ఏంటి?

సాధారణంగా టైర్లను సహజ రబ్బరుతో తయారు చేస్తారు. స్వచ్ఛమైన సహజ రబ్బరు లేత గోధుమ లేదా పాల తెలుపు రంగులో ఉంటుంది. అయితే, ఈ సహజ రబ్బరు చాలా సున్నితమైనది. దీనితో నేరుగా టైర్లు తయారు చేసి రోడ్డుపై వాడితే, అవి రాపిడికి త్వరగా అరిగిపోతాయి, ఎండ వేడికి కరిగిపోతాయి లేదా సులువుగా పాడైపోతాయి. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకే టైర్ల తయారీలో ఒక కీలక పదార్థాన్ని కలుపుతారు.

మ్యాజిక్ మెటీరియల్: కార్బన్ బ్లాక్ (Carbon Black)

టైర్ల తయారీ ప్రక్రియలో రబ్బరు మిశ్రమానికి 'కార్బన్ బ్లాక్' అనే పొడిని జోడిస్తారు. ఈ కార్బన్ బ్లాక్ వల్లే టైర్లకు ఆ నలుపు రంగు వస్తుంది. ఇది కేవలం రంగు కోసం మాత్రమే కాదు, టైర్ల మన్నికను పెంచడానికి ఒక శక్తిమంతమైన ఫిల్లింగ్ మెటీరియల్‌గా పనిచేస్తుంది.

నలుపు రంగు టైర్ల వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు:

అధిక మన్నిక: కార్బన్ బ్లాక్ రబ్బరుతో కలిసి బలమైన బంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. దీనివల్ల టైర్లు వేల కిలోమీటర్ల వరకు అరిగిపోకుండా ఉంటాయి.

వేడి నుంచి రక్షణ: వాహనం వేగంగా వెళ్తున్నప్పుడు రోడ్డుతో రాపిడి (Friction) వల్ల టైర్లు విపరీతంగా వేడెక్కుతాయి. కార్బన్ బ్లాక్ ఈ వేడిని గ్రహించి టైర్ ఉపరితలం అంతటా సమానంగా పంపిణీ చేస్తుంది. ఫలితంగా టైర్లు పేలిపోయే ప్రమాదం తప్పుతుంది.

UV కిరణాల నుండి రక్షణ: సూర్యరశ్మిలోని అతినీలలోహిత (UV) కిరణాలు రబ్బరును దెబ్బతీసి పగుళ్లు వచ్చేలా చేస్తాయి. కార్బన్ బ్లాక్ ఒక అద్భుతమైన యూవీ స్టెబిలైజర్‌గా పనిచేసి టైర్లకు పగుళ్లు రాకుండా కాపాడుతుంది.

ఒకవేళ కార్బన్ బ్లాక్ కలపకుండా టైర్లు తయారు చేస్తే, అవి కేవలం కొన్ని వందల కిలోమీటర్లకే పనికిరాకుండా పోతాయి. అందుకే వాహనదారుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని టైర్లను నలుపు రంగులోనే తయారు చేస్తారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick