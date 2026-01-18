Viral Video : స్నేహితురాలిని తన్ని మెట్రో బయటకు నెట్టేసింది..లైకుల కోసం ఇంతటి ఘోరమా?
Viral Video : సోషల్ మీడియా పిచ్చి పతాక స్థాయికి చేరుతోంది. లైక్స్, వ్యూస్ కోసం జనం తమ ప్రాణాలను మాత్రమే కాదు, ఇతరుల ప్రాణాలను కూడా పణంగా పెడుతున్నారు.
Viral Video: సోషల్ మీడియా పిచ్చి పతాక స్థాయికి చేరుతోంది. లైక్స్, వ్యూస్ కోసం జనం తమ ప్రాణాలను మాత్రమే కాదు, ఇతరుల ప్రాణాలను కూడా పణంగా పెడుతున్నారు. తాజాగా వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో చూస్తే నెటిజన్లకు ఒళ్ళు మండుతోంది. కేవలం కొన్ని సెకన్ల రీల్ కోసం ఎంతటి ప్రమాదకరమైన పని చేశారో చూసి అంతా షాక్ అవుతున్నారు. మెట్రో స్టేషన్లో ఇద్దరు యువతులు చేసిన ఈ వింత చేష్ట ఇప్పుడు నెట్టింట తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది.
వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో ఇద్దరు యువతులు మెట్రో రైలులో ప్రయాణిస్తూ కనిపిస్తారు. మెట్రో స్టేషన్ రాగానే తలుపులు తెరుచుకుంటాయి. సరిగ్గా అదే సమయంలో, లోపల ఉన్న ఒక యువతి తన ముందు నిలబడి ఉన్న స్నేహితురాలిని ఒక్కసారిగా కాలుతో బలంగా తన్నింది. ఆ దెబ్బకు ఆమె నేరుగా మెట్రో ప్లాట్ఫారమ్ మీద పడిపోయింది. ప్లాట్ఫారమ్ మీద పడటం అనేది చిన్న విషయం కాదు.. అక్కడ రైళ్ల రాకపోకలు, విద్యుత్ లైన్లు, రద్దీ ఇలా ఏదైనా సరే ప్రాణాంతకంగా మారవచ్చు. ఆ సమయంలో పొరపాటున కాలు జారినా లేదా ప్లాట్ఫారమ్ గ్యాప్లో పడినా ఊహించని ప్రమాదం జరిగేది.
వీడియోను నిశితంగా గమనిస్తే ఇది కావాలని చేసిన ప్లాన్డ్ వీడియో అని అర్థమవుతోంది. కింద పడిన యువతి కూడా వెంటనే నవ్వుకుంటూ లేచి మళ్ళీ మెట్రోలోకి వచ్చేసింది. అంటే ఇద్దరు స్నేహితురాళ్లు కలిసి ఒక ఫన్నీ వీడియో చేద్దామని ఇలా చేశారు. కానీ, వారి నవ్వుల వెనుక ఎంతటి ప్రమాదం ఉందో వారు గమనించలేకపోయారు. మెట్రో రైలు తలుపులు మూసుకునే సమయంలో లేదా కింద పడినప్పుడు తలకు గాయమైనా పరిస్థితి మరోలా ఉండేది. కేవలం సోషల్ మీడియాలో ఫేమస్ అవ్వడం కోసం ఇలాంటి బాధ్యతారహితమైన పనులు చేయడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఈ వీడియో బయటకు రాగానే నెటిజన్లు తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు. "వ్యూస్ కోసం ఇంతగా దిగజారాలా?" అని కొందరు ప్రశ్నిస్తుంటే, "ఇలాంటి వారిని మెట్రోలో ప్రయాణించకుండా నిషేధించాలి" అని మరికొందరు కామెంట్ చేస్తున్నారు. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో, ముఖ్యంగా మెట్రో స్టేషన్ల వంటి సున్నితమైన చోట్ల ఇలాంటి వెర్రి పనులు చేయడం చట్టరీత్యా కూడా నేరమే. సరదా ఉండొచ్చు కానీ అది ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించేలా లేదా ప్రాణాలకు ముప్పు తెచ్చేలా ఉండకూడదు. ఈ వీడియో ద్వారా ఒక బలమైన సందేశం అందుతోంది.. అదేంటంటే, సోషల్ మీడియా పాపులారిటీ కంటే ప్రాణం చాలా విలువైనది.