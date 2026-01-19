Viral Video: నది ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతున్న పిల్ల ఏనుగును కాపాడిన తల్లి ..!
Viral Video: క్రుగర్ నేషనల్ పార్క్లో బలమైన నది ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతున్న తన పిల్ల ఏనుగును ప్రాణాలను లెక్కచేయకుండా కాపాడిన తల్లి ఏనుగు వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
Viral Video: తల్లి ప్రేమకు సరిహద్దులు ఉండవని మరోసారి నిరూపించే వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా వైరల్ అవుతోంది. బలమైన నది ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతున్న తన పిల్ల ఏనుగును, ప్రాణాలను లెక్కచేయకుండా ఒక తల్లి ఏనుగు కాపాడిన దృశ్యాలు నెటిజన్లను భావోద్వేగానికి గురి చేస్తున్నాయి.
వివరాల ప్రకారం, ఈ ఘటన దక్షిణాఫ్రికాలోని ప్రముఖ క్రుగర్ నేషనల్ పార్క్లో చోటుచేసుకుంది. అక్కడ ఉగ్రరూపం దాల్చిన నది ప్రవాహాన్ని దాటే క్రమంలో ఒక ఆడ ఏనుగు, దాని పిల్ల నదిలోకి దిగాయి. తల్లి ఏనుగు తన శక్తితో ప్రవాహాన్ని ఎదుర్కొనగలిగినప్పటికీ, చిన్న పిల్ల ఏనుగు మాత్రం వేగంగా ప్రవహిస్తున్న నీటికి లోనై కొట్టుకుపోవడం ప్రారంభించింది.
ఈ పరిస్థితిని గమనించిన తల్లి ఏనుగు వెంటనే స్పందించింది. ప్రవాహం ఎంత బలంగా ఉన్నా వెనుకాడకుండా పిల్ల ఏనుగును తన సుండు సహాయంతో పట్టుకుని, నదిలో నుంచి బయటకు లాగి సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చింది. అనంతరం తల్లి–పిల్ల ఏనుగులు ఇద్దరూ క్షేమంగా అడవిలోకి వెళ్లిపోయాయి.
ఈ హృదయస్పర్శి వీడియోను ట్విట్టర్ (X) వేదికగా @AMAZlNGNATURE అనే యూజర్ షేర్ చేయగా, క్షణాల్లోనే వైరల్ అయింది. 28 సెకన్ల నిడివి ఉన్న ఈ వీడియోను లక్షకు పైగా మంది వీక్షించగా, వేల సంఖ్యలో లైక్లు, కామెంట్లు వెల్లువెత్తాయి.
నెటిజన్లు ఈ ఘటనపై స్పందిస్తూ, “ఏనుగులు అత్యంత తెలివైన జంతువులు. తల్లి తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రశంసనీయం” అని ఒకరు వ్యాఖ్యానించగా, “పిల్ల ప్రమాదంలో ఉన్నప్పుడు తల్లి ప్రేమకు భయం ఉండదు” అని మరొకరు పేర్కొన్నారు. తల్లి ప్రేమకు ప్రతిరూపంగా ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విస్తృత చర్చకు దారితీస్తోంది.