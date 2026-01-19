  • Menu
Viral Video: మెట్రో స్టేషన్‌లోనే టాయిలెట్.. షాకింగ్ వీడియో వైరల్

Highlights

Viral Video: మెట్రో స్టేషన్‌లో ఓ వ్యక్తి అనుచితంగా ప్రవర్తించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లో బాధ్యతాయుత ప్రవర్తన అవసరమని నెటిజన్లు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.

Viral Video: సోషల్ మీడియాలో రోజూ అనేక వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. అయితే తాజాగా మెట్రో స్టేషన్‌లో చోటుచేసుకున్న ఒక ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెటిజన్లను తీవ్రంగా ఆగ్రహానికి గురిచేస్తోంది. రద్దీగా ఉండే మెట్రో స్టేషన్‌లోనే ఓ వ్యక్తి అనుచితంగా ప్రవర్తించిన దృశ్యాలు వైరల్‌గా మారాయి.

వివరాల ప్రకారం, ఢిల్లీ మెట్రో స్టేషన్‌లో ఓ వ్యక్తి ఎవరూ గమనించరని భావించి ఎస్కలేటర్ కింద ఉన్న ప్రాంతంలో మూత్ర విసర్జనకు పాల్పడ్డాడు. మెట్రో స్టేషన్లలో మరుగుదొడ్లు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, ఈ వ్యక్తి బాధ్యతారహితంగా ప్రవర్తించడంతో అక్కడ ఉన్నవారు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఈ ఘటనను గమనించిన మరో వ్యక్తి వెంటనే వీడియో చిత్రీకరించడంతో, అనుచిత ప్రవర్తనకు పాల్పడిన వ్యక్తి అక్కడి నుంచి పారిపోయినట్లు సమాచారం. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో షేర్ కావడంతో వేగంగా వైరల్ అయింది.

వీడియో చూసిన నెటిజన్లు స్పందిస్తూ, పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లో ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పరిశుభ్రతపై అవగాహన పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని, ఇలాంటి ఘటనలు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థపై చెడు ప్రభావం చూపుతాయని అభిప్రాయపడుతున్నారు.



