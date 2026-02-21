Viral Video: మృత్యువుతో పోరాడి చిన్నారులను కాపాడిన చిన్నారి.. ఈ 'లిఫ్ట్' సాహసం చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే!
Viral Video: ఆపదలో ఉన్నప్పుడు భయం కన్నా ధైర్యమే ప్రాణాలను కాపాడుతుందని ఈ బాలిక నిరూపించింది. సాంకేతిక లోపంతో లిఫ్ట్ తలుపులు మూసుకుపోయి, లోపల చిన్నారులు చిక్కుకుపోయిన వేళ.. ఒక బాలిక చూపిన సాహసం ఇప్పుడు నెటిజన్ల మనసు గెలుచుకుంటోంది.
వైరల్ అవుతున్న వీడియో ప్రకారం.. ఇద్దరు చిన్నారులు లిఫ్ట్ లోపల ఉండగా, ఒక బాలిక బయట నిలబడి వారితో మాట్లాడుతోంది. అయితే, ఒక్కసారిగా లిఫ్ట్ తలుపులు మూసుకుపోవడం ప్రారంభించాయి. లోపల ఉన్న చిన్న పిల్లలు భయపడతారని గ్రహించిన ఆ బాలిక, వెంటనే అప్రమత్తమై తన చేతులతో తలుపులను ఆపడానికి ప్రయత్నించింది.
సాధారణంగా లిఫ్ట్ డోర్ల మధ్య ఏదైనా అడ్డంకి ఉంటే అవి వెనక్కి వెళ్తాయి. కానీ ఇక్కడ సెన్సార్ పనిచేయకపోవడంతో తలుపులు గట్టిగా మూసుకుపోయాయి. ఆ క్రమంలో బాలిక తలుపుల మధ్య ఇరుక్కుపోయి తీవ్ర ఇబ్బంది పడింది. అయినప్పటికీ ఏమాత్రం భయపడకుండా, లోపల ఏడుస్తున్న చిన్నారుల కోసం తలుపులను తెరవడానికి శతవిధాలా ప్రయత్నించింది.
బాలిక ఆర్తనాదాలు విన్న స్థానికులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని తలుపులు తెరవడంలో సహాయపడ్డారు. తలుపులు కొద్దిగా తెరుచుకోగానే బాలిక లిఫ్ట్లోకి దూకి, చిన్నారులను క్షేమంగా బయటకు తీసుకువచ్చింది. ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందనేది స్పష్టంగా తెలియనప్పటికీ, ఆ బాలిక సమయస్ఫూర్తిని, ధైర్యాన్ని చూసి నెటిజన్లు "నిజమైన సూపర్ హీరో" అంటూ ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.