  • Menu
Home  > స్పెషల్స్

Viral Video : ఆ బుజ్జి ఏనుగుకు ఆస్కార్ ఇవ్వాల్సిందే.. చిన్నారితో కలిసి అదిరిపోయే యాక్టింగ్

Viral Video : ఆ బుజ్జి ఏనుగుకు ఆస్కార్ ఇవ్వాల్సిందే.. చిన్నారితో కలిసి అదిరిపోయే యాక్టింగ్
x
Highlights

Viral Video : సోషల్ మీడియా ప్రపంచంలో జంతువులకు సంబంధించిన వీడియోలు రోజూ వేల సంఖ్యలో కనిపిస్తుంటాయి. కానీ, కొన్ని వీడియోలు మాత్రం మన మనసును పిండేస్తాయి.

Viral Video: సోషల్ మీడియా ప్రపంచంలో జంతువులకు సంబంధించిన వీడియోలు రోజూ వేల సంఖ్యలో కనిపిస్తుంటాయి. కానీ, కొన్ని వీడియోలు మాత్రం మన మనసును పిండేస్తాయి. అలాంటి ఒక అద్భుతమైన వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌ను ఊపేస్తోంది. ఒక చిన్నారి, ఒక ఏనుగు పిల్ల మధ్య జరిగిన ఈ ముద్దు ముద్దు పోరాటం చూస్తుంటే, మానవత్వానికి మించిన బంధం మరొకటి లేదనిపిస్తోంది. ఆ గజరాజు చేసిన యాక్టింగ్ చూసి నెటిజన్లు ఫిదా అయిపోతున్నారు.

ఈ వీడియోలో ఒక చిన్న బాబు తన చేతిలో ప్లాస్టిక్ వాటర్ పిచ్కారీ (తుపాకీ) పట్టుకుని ఏనుగు పిల్లతో ఆడుకుంటున్నాడు. ఆ బాబు సరదాగా ఏనుగు వైపు గురిపెట్టి ఠాణ్.. ఠాణ్ అంటూ తుపాకీతో కాల్చినట్లు యాక్షన్ చేశాడు. ఇక్కడే అసలైన ట్విస్ట్ మొదలైంది! ఆ బాబు అలా అనగానే, ఆ ఏనుగు పిల్ల నిజంగానే తనకు ఏదో తగిలినట్లుగా గాలిలో గింగిరాలు తిరిగి, సినిమా స్టైల్లో మెల్లగా నేల మీద పడిపోయింది.

ఆ ఏనుగు పిల్ల ఎంత అద్భుతంగా నటించిందంటే, అది నిజంగా చనిపోయిందేమో అనిపించేంతగా కదలకుండా పడి ఉంది. ఇది చూసిన ఆ చిన్న బాబు ఒక్కసారిగా కంగారుపడిపోయాడు. తన చేతిలో ఉన్న బొమ్మ తుపాకీని కింద పడేసి, ఏనుగు దగ్గరకు పరుగెత్తుకు వెళ్లాడు. ఆ ఏనుగు పిల్లను పట్టుకుని ముద్దులు పెడుతూ, దాన్ని లేపడానికి ప్రయత్నించాడు. ఆ బాబు ప్రేమను చూసిన ఏనుగు పిల్ల వెంటనే లేచి నిలబడి, తన తొండంతో ఆ బాబును ఆలింగనం చేసుకున్నట్లుగా దగ్గరకు తీసుకుంది. ఈ దృశ్యం చూస్తున్న నెటిజన్ల కళ్లు చెమర్చుతున్నాయి.


ఈ వీడియోను @Hinduism_sci అనే ఎక్స్ హ్యాండిల్ నుంచి షేర్ చేశారు. "ఈ రోజు ఇంటర్నెట్‌లో మీరు చూసే అత్యంత అందమైన వీడియో ఇదే" అంటూ దీనికి క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. కేవలం కొన్ని గంటల్లోనే లక్షలాది మంది ఈ వీడియోను వీక్షించారు. ఏనుగులకు మనుషుల కంటే ఎక్కువ జ్ఞాపకశక్తి మరియు భావోద్వేగాలు ఉంటాయని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతుంటారు. ఈ వీడియో దానికి ఒక నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలిచింది. ఆ ఏనుగు పిల్ల చిన్నారి మనోభావాలను అర్థం చేసుకుని అతనితో కలిసి ఆడటం నిజంగా ఒక అద్భుతం.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick