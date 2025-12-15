టేస్టీ తేజ గెస్ట్గా... విక్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అభినందన సభలో సందడి!
ఐటీ రంగంలో ఉద్యోగావకాశాలు సాధించిన 100 మందికి పైగా విద్యార్థులను ప్రశంసిస్తూ, విక్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆధ్వర్యంలో ఈ సాయంత్రం ఘనమైన అభినందన కార్యక్రమం జరిగింది. విక్యూబ్లో శిక్షణ పొంది, ప్రతిష్టాత్మక ఐటీ కంపెనీలలో ఉద్యోగాలు పొందిన విద్యార్థుల కృషిని, విజయాలను ఈ సందర్భంగా యాజమాన్యం ప్రత్యేకంగా కొనియాడింది.
ముఖ్య అతిథుల ప్రసంగం
ఈ కార్యక్రమానికి పలువురు ఐటీ కంపెనీల ప్రతినిధులు, విద్యావేత్తలు, శిక్షణ నిపుణులు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. వారిలో ఆకెళ్ల రాఘవేంద్ర, మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ కృష్ణ చైతన్య, లోకేష్ అరకల, వంశీ, కుసుమ్ గంజి, బోరబండ చిన్న, బిగ్ బాస్ ఫేమ్ టేస్టీ తేజ, యూట్యూబర్ వన్య రాజ్, మరియు వైస్ ప్రెసిడెంట్ బిజినెస్ ఎక్సెలెన్స్ సునీల్ సుబ్రహ్మణ్యం ఉన్నారు.
ముఖ్య అతిథులు విద్యార్థులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ, నిరంతర అభ్యాసం, నైపుణ్యాల అభివృద్ధి, మరియు ప్రాజెక్ట్ ఆధారిత జ్ఞానం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పారు. మారుతున్న సాంకేతిక ప్రపంచానికి అనుగుణంగా తమను తాము ఎప్పటికప్పుడు మెరుగుపరచుకుంటూ ముందుకు సాగాలని వారికి సూచించారు.
ఉద్యోగ ప్యాకేజీల వివరాలు: అత్యున్నత విజయాలు
విక్యూబ్ శిక్షణ పొందిన విద్యార్థులు వివిధ ప్రముఖ ఐటీ సంస్థలలో ఉద్యోగాలు సాధించి అద్భుతమైన విజయాలను అందుకున్నారు. ఈ నియామకాల్లో కొందరు విద్యార్థులు వార్షికంగా రూ.20 లక్షలు, రూ.18 లక్షలు, రూ.12.5 లక్షలు వంటి అత్యుత్తమ ప్యాకేజీలతో కెరీర్ను ప్రారంభించారు. మరికొందరు రూ.9 లక్షలు, రూ.8 లక్షలు, రూ.6.5 లక్షలు, రూ.6 లక్షలు వార్షిక వేతన ప్యాకేజీలతో ఉద్యోగాలు పొందారు.
ఈ విజయాలు విద్యార్థుల నిబద్ధతతో కూడిన కృషి, నైపుణ్యాల అభివృద్ధి మరియు పరిశ్రమ అవసరాలకు అనుగుణంగా విక్యూబ్ అందించిన నాణ్యమైన శిక్షణకు నిదర్శనంగా నిలిచాయి.
డైరెక్టర్ సందేశం
ఈ సందర్భంగా విక్యూబ్ డైరెక్టర్ అంకాల రావు మాట్లాడుతూ, నిర్మాణత్మక శిక్షణ, నిబద్ధత కలిగిన అధ్యాపకులు, మరియు విద్యార్థులు విజయం సాధించాలనే సంకల్పం వల్లే ఈ నియామకాలు విజయవంతం అయ్యాయని తెలిపారు. విక్యూబ్ లక్ష్యం కేవలం ఉద్యోగాలు అందించడం మాత్రమే కాదని, బలమైన పునాదులు నిర్మించడం, రియల్-టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పోజర్ మరియు కెరీర్-ఆధారిత నైపుణ్య అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించడం అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
విక్యూబ్ KPHBలో 10+ శాఖలతో పనిచేస్తూ, 10+ డిమాండ్ ఉన్న ఐటీ కోర్సులను అందిస్తూ, నాణ్యమైన సాంకేతిక విద్యను ఔత్సాహిక నిపుణులకు అందుబాటులోకి తీసుకువస్తోందని ఆయన హైలైట్ చేశారు. గత నవంబర్లో 100కు పైగా ప్లేస్మెంట్స్ సాధించడం ద్వారా విక్యూబ్ తన ట్రైనర్లను ప్రగతి వైపు విజయవంతంగా నడిపిస్తోందని ఆయన వివరించారు.
విక్యూబ్ ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ, విద్యార్థులను పూర్తిగా పరిశ్రమకు సిద్ధం చేయడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని, భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాంటి ప్రోత్సాహక కార్యక్రమాలను కొనసాగిస్తామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమం విద్యార్థుల్లో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపి, వారి భవిష్యత్ ప్రయాణానికి గొప్ప ప్రేరణగా నిలిచిందని పాల్గొన్నవారు అభిప్రాయపడ్డారు.