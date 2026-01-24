ఒకటి అనుకుంటే రెండు.. పొలంలో భారీ పాముల జంట ప్రత్యక్షం! స్నేక్ క్యాచర్ సాహసోపేత రెస్క్యూ వీడియో వైరల్!
Two Snakes Dance Video Watch Now: మహారాష్ట్రలోని అహ్మద్ నగర్ జిల్లా కేడ్గావ్ ప్రాంతంలో ఒక అరుదైన, భయంకరమైన దృశ్యం వెలుగుచూసింది. ఒక రైతు పొలంలో రెండు అత్యంత ప్రమాదకరమైన విషసర్పాలు జంటగా ప్రత్యక్షమవ్వడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ఒకదానిపై ఒకటి పెనవేసుకుంటూ ఆ పాములు చేస్తున్న విన్యాసాలు చూసి రైతులు బెంబేలెత్తిపోయారు.
ఒకటి అనుకుంటే రెండు.. షాకైన యజమాని:
పొలంలో పనులు చేసుకుంటున్న యజమానికి మొదట ఒక పాము మాత్రమే కనిపించింది. దానిని గమనిస్తున్న తరుణంలోనే, అదే చోట మరో భారీ పాము ప్రత్యక్షమైంది. ఈ రెండు సర్పాలు ఒకదానిపై ఒకటి పాకుతూ, నాట్యం చేస్తున్నట్లుగా వింతగా ప్రవర్తించడంతో పొలం యజమాని వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్లకు సమాచారం అందించారు.
సాహసోపేతమైన రెస్క్యూ ఆపరేషన్:
సమాచారం అందుకున్న ప్రముఖ స్నేక్ క్యాచర్ బృందం వెంటనే అక్కడికి చేరుకుంది. ఆ పాములు పొదల్లోకి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించగా, స్నేక్ క్యాచర్ ఎంతో చాకచక్యంగా వాటి తోకలను పట్టుకుని నియంత్రించాడు. అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఆ రెండు పాములను సులభంగా పట్టుకుని సంచిలో బంధించడంతో గ్రామస్తులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
అసలు కారణం ఇదే.. నిపుణుల వివరణ:
పాములు అలా పెనవేసుకోవడంపై స్నేక్ క్యాచర్ ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. "ఫిబ్రవరి నుండి మార్చి వరకు పాములకు సంతానోత్పత్తి సమయం. ఈ రెండు నెలల పాటు పాములు కలయిక కోసం ఇలా జంటగా కనిపిస్తాయి. దీనినే 'మేటింగ్ డ్యాన్స్' అని కూడా అంటారు" అని వివరించారు. ప్రస్తుతం ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్కు సంబంధించిన పాత వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో మరోసారి విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.