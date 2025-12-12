టాలీవుడ్ హీరో ధర్మ మహేష్ గుంటూరు లో జిస్మత్ జైలు మండి రెస్టారెంట్ 3వ బ్రాంచ్ను ప్రారంభించారు
టాలీవుడ్ నటుడు మరియు జిస్మత్ వ్యవస్థాపకుడు ధర్మ మహేష్ మంగళవారం గుంటూరులో జిస్మత్ జైలు మండి రెస్టారెంట్ మూడవ బ్రాంచ్ను ఘనంగా ప్రారంభించారు.
టాలీవుడ్ నటుడు మరియు జిస్మత్ వ్యవస్థాపకుడు ధర్మ మహేష్ మంగళవారం గుంటూరులో జిస్మత్ జైలు మండి రెస్టారెంట్ మూడవ బ్రాంచ్ను ఘనంగా ప్రారంభించారు. సాయంత్రం 6 గంటలకు నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమం విశేషంగా మారింది. సుమారు వెయ్యి మందికి పైగా అభిమానులు భారీ బైక్ ర్యాలీతో మహేష్ను వేదికకు తీసుకువచ్చి హీరోలా స్వాగతించారు.
ఈ ప్రారంభోత్సవం మహేష్కు ప్రత్యేకమైనది. జిస్మత్లోని "J" అక్షరం తన కుమారుడు జగద్వాజ పేరును సూచిస్తుందని ఆయన భావోద్వేగంగా పేర్కొన్నారు. ఈ వేడుకకు అతని తల్లి కాకాని అరుణ, తండ్రి కాకాని వెంకటేశ్వరరావు, సోదరి కాకాని భాగ్యలక్ష్మి, అలాగే జిస్మత్ న్యాయ సలహాదారు మరియు హైకోర్టు న్యాయవాది ఎన్. నాగూర్ బాబు హాజరయ్యారు.
2017లో గుంటూరులో గిస్మత్ అరబిక్ మండితో తన ప్రయాణం ప్రారంభించిన ధర్మ మహేష్, జైలు మండి మరియు అరబిక్ మండి కాన్సెప్ట్లతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణల్లో జిస్మత్ను ఇంటి పేరుగా మార్చగలిగారు. ప్రస్తుతం బ్రాండ్ 17కు పైగా బ్రాంచ్లకు విస్తరించి, ప్రత్యేక రుచులు మరియు విలక్షణమైన డైనింగ్ అనుభవంతో మంచి ఆదరణను పొందుతోంది.
ఈ సంవత్సరం మహేష్ తన వ్యాపారాన్ని పునర్నిర్మించి, గిస్మత్ను జిస్మత్ రెస్టారెంట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్గా మార్చారు. అలాగే తన కుమారుడు జగద్వాజకు గుర్తుగా బ్రాండ్ను జిస్మత్గా రీబ్రాండ్ చేశారు.
గుంటూరులో కొత్త బ్రాంచ్ ప్రారంభం బ్రాండ్ విస్తరణను మాత్రమే కాకుండా, మహేష్ తన కుమారుడితో పంచుకునే భావోద్వేగ బంధాన్ని కూడా ప్రతిబింబిస్తోంది.