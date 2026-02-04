TGSRTC: గోవా వెళ్లే వారికి TGSRTC బంపర్ ఆఫర్.. రూ. 5 వేలకే విహారయాత్రతో పాటు పుణ్యక్షేత్రాల దర్శనం!
TGSRTC: పర్యాటకులు మరియు భక్తుల కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (TGSRTC) మరో అద్భుతమైన టూర్ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. అతి తక్కువ ధరలోనే గోవాలోని అందమైన బీచ్లను సందర్శించడంతో పాటు, దక్షిణాదిలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించుకునేలా ఈ 'స్పెషల్ గోవా టూర్ ప్యాకేజీ'ని రూపొందించింది.
టూర్ షెడ్యూల్ మరియు సందర్శనీయ స్థలాలు: ఈ నెల (ఫిబ్రవరి) 25వ తేదీన సాయంత్రం 4 గంటలకు హైదరాబాద్లోని బీహెచ్ఈఎల్ (BHEL) డిపో నుంచి రాజధాని ఏసీ బస్సు ద్వారా ఈ ప్రయాణం ప్రారంభమవుతుంది.
ఫిబ్రవరి 26: కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం.
ఫిబ్రవరి 27: ఉడుపి శ్రీకృష్ణ మఠం మరియు మురుడేశ్వర్ (ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద శివుని విగ్రహం) సందర్శన.
ఫిబ్రవరి 28 - మార్చి 1: రెండు రోజుల పాటు గోవాలోని ప్రముఖ బీచ్లు, చర్చిలు మరియు పర్యాటక ప్రాంతాల సందర్శన ఉంటుంది.
ధర మరియు సౌకర్యాలు: ఈ ఐదు రోజుల టూర్ ప్యాకేజీ ధరను ఒక్కొక్కరికి కేవలం రూ. 5,130 గా నిర్ణయించారు. చిన్నపిల్లలకు టికెట్ ధరలో వెసులుబాటు ఉంటుంది. సాధారణంగా గోవా ట్రిప్ అంటే వేలల్లో ఖర్చు అవుతుంది, కానీ ఆర్టీసీ ప్రవేశపెట్టిన ఈ ప్యాకేజీ సామాన్యులకు కూడా అందుబాటులో ఉండేలా ఉంది. జర్నీలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా రాజధాని ఏసీ బస్సులో సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని సంస్థ కల్పిస్తోంది.
బుకింగ్ వివరాలు: ఈ ప్యాకేజీకి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, ఆసక్తి గల వారు వెంటనే టికెట్లు రిజర్వ్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
వెబ్సైట్: www.tgsrtcbus.in లో లాగిన్ అయి టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు.
హెల్ప్లైన్ నెంబర్లు: 9391072283 లేదా 9063401072 నెంబర్లను సంప్రదించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
స్నేహితులు లేదా ఫ్యామిలీతో కలిసి తక్కువ బడ్జెట్లో ఆధ్యాత్మిక మరియు వినోద యాత్ర చేయాలనుకునే వారికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం.