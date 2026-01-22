ఉపాసనాంశాల పురాణపండ ' శ్రీమాలిక ' పవిత్ర పరిమళాన్ని అందించిన నూజివీడు సీడ్స్ ప్రభాకర్
ప్రముఖ రచయిత, శ్రీశైల దేవస్థానం పూర్వ ప్రత్యేక సలహాదారులు పురాణపండ శ్రీనివాస్ సంకలనం చేసిన ‘శ్రీమాలిక’ మంత్ర మహాగ్రంథం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆధ్యాత్మిక...
ప్రముఖ రచయిత, శ్రీశైల దేవస్థానం పూర్వ ప్రత్యేక సలహాదారులు పురాణపండ శ్రీనివాస్ సంకలనం చేసిన ‘శ్రీమాలిక’ మంత్ర మహాగ్రంథం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆధ్యాత్మిక ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. పురాణాలు, ఆగమాలు, మహిమాన్విత స్తోత్రాలు మరియు ఉపాసనాంశాల సమాహారంగా 400 పేజీలతో రూపుదిద్దుకున్న ఈ గ్రంథం.. సాహిత్య, ధార్మిక వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
25 పునర్ముద్రణలు.. పీఠాధిపతుల ప్రశంసలు: గత ఏడాది కంచి కామకోటి పీఠాధిపతులు శ్రీ శ్రీ శ్రీ విజయేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారి అమృత హస్తాలతో ఆవిష్కృతమైన ‘శ్రీమాలిక’ గ్రంథం, అతి తక్కువ కాలంలోనే 25 పునర్ముద్రణలు జరుపుకోవడం విశేషం. వందలాది ఆలయాలు, పీఠాలు మరియు మఠాల్లో ఈ పవిత్ర గ్రంథం భక్తులకు చేరువైంది.
మండవ ప్రభాకర రావు ఆధ్వర్యంలో భారీ పంపిణీ: ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త, నూజివీడు సీడ్స్ చైర్మన్ మండవ ప్రభాకర రావు తన తండ్రి మండవ వెంకట్రామయ్య స్మృతిగా నూజివీడులో భారీ ఎత్తున ఈ గ్రంథాలను పంపిణీ చేశారు. జంటనగరాల్లోని ఫ్యాప్సీ సభ్యులకు, సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులకు వేల సంఖ్యలో ప్రతులను అందించి తన ధార్మిక నిబద్ధతను చాటుకున్నారు. ఈ పుణ్యకార్యంలో పాలుపంచుకోవడం తన పూర్వజన్మ సుకృతమని నూజివీడు సీడ్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మండవ ఆశాప్రియ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
రాజకీయ దిగ్గజాల అభినందనలు: భారత పూర్వ ఉపరాష్ట్రపతి ఎం. వెంకయ్య నాయుడు ఈ గ్రంథంపై ప్రశంసలు కురిపించారు. ముఖ్యంగా ఇందులోని 'మహా నృసింహావిర్భాఘట్టాన్ని' అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారని కొనియాడారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ల పాలనలో రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ చైర్మన్ బొల్లినేని కృష్ణయ్య సమర్పణలో వేల సంఖ్యలో ప్రతులను తెలుగుదేశం, జనసేన శ్రేణులకు మరియు భక్తులకు పంపిణీ చేస్తున్నారు.
ముత్తయిదువులకు స్వయంగా పంపిణీ చేసిన నారా భువనేశ్వరి: కుప్పం మరియు నారావారిపల్లె ప్రాంతాల్లో ముఖ్యమంత్రి సతీమణి నారా భువనేశ్వరి స్వయంగా ముత్తయిదువులకు నూతన వస్త్రాలతో పాటు ఈ ‘శ్రీమాలిక’ గ్రంథాన్ని అందజేయడం విశేషం. చెన్నై వరల్డ్ తెలుగు ఫెడరేషన్ వేడుకలు, ఇంద్రకీలాద్రి సంక్రాంతి యజ్ఞాలు, యాదాద్రి ఉత్సవాల్లోనూ ఈ గ్రంథం భక్తుల చేతుల్లో పవిత్ర సందడి చేస్తోంది.
ఎన్ని కోట్లు సంపాదించినా ఇటువంటి ఆధ్యాత్మిక పుణ్యకార్యాలే శాశ్వతంగా మిగిలిపోతాయని ఈ గ్రంథ పంపిణీలో భాగస్వాములైన ప్రముఖులు మరియు నూజివీడు సీడ్స్ ఉద్యోగ బృందం అభిప్రాయపడ్డారు.