Viral News: చైనా కోతులపై డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగింది
చైనాలో బయోటెక్నాలజీ, వైద్య పరిశోధనలు పెరగడంతో కోతులపై డిమాండ్ భారీగా పెరిగింది. సరఫరా కొరతతో ధరలు లక్షల్లో పలుకుతున్నాయి.
చైనాలో బయోటెక్నాలజీ రంగం వేగంగా విస్తరిస్తుండటంతో ప్రయోగ జంతువులుగా ఉపయోగించే కోతులపై డిమాండ్ భారీగా పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా వైద్య పరిశోధనలు, వ్యాక్సిన్ అభివృద్ధి, జన్యు పరిశోధనలు, క్లినికల్ ట్రయల్స్ సంఖ్య పెరగడంతో పరిశోధనా సంస్థలు పెద్ద సంఖ్యలో కోతులను అవసరం చేసుకుంటున్నాయి.
మనిషి శరీర వ్యవస్థకు అత్యంత సమీపంగా ఉండే కోతులు మెడికల్ రీసెర్చ్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తుండటంతో వీటి ప్రాధాన్యం మరింత పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో సరఫరా పరిమితంగా ఉండటంతో చైనాలో కోతుల కొరత తీవ్రమైన సమస్యగా మారింది.
డిమాండ్కు తగ్గట్టుగా సరఫరా లేకపోవడంతో ఒక్కో కోతి ధర రూ.20 లక్షల నుంచి రూ.25 లక్షల వరకు పెరిగినట్లు నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి. కొన్ని ప్రత్యేక జాతుల కోతుల ధరలు ఈ మొత్తాన్ని మించి పలుకుతున్నాయని సమాచారం.
2025లో మరిన్ని బయోఫార్మా, రీసెర్చ్ ప్రాజెక్టులు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో కోతుల కొరత పరిశోధనలకు ఆటంకంగా మారే అవకాశముందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే రాబోయే రోజుల్లో కోతుల ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశముందని అధికారులు చెబుతున్నారు.