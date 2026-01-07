  • Menu
విష్ణు భక్తులకు ఉచితంగా త్యాగరాయ గానసభలో పురాణపండ శ్రీ విష్ణుసహస్రం

Highlights

Purandapanda Srinivas: నేటి కాలంలో ధార్మిక సంస్థలు, మఠాలు, పీఠాలు కోట్లాది రూపాయల నిధులతో విరాజిల్లుతున్నాయి.

Purandapanda Srinivas: నేటి కాలంలో ధార్మిక సంస్థలు, మఠాలు, పీఠాలు కోట్లాది రూపాయల నిధులతో విరాజిల్లుతున్నాయి. అయితే, పవిత్ర ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను సామాన్యులకు చేరవేయడంలో అనేక సంస్థలు వ్యాపార దృక్పథాన్నే అనుసరిస్తున్నాయి. ఉచితంగా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పంపిణీ చేయడంలో వెనుకాడుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో, తన అక్షర బలంతో.. నిస్వార్ధ సేవతో సంచలనం సృష్టిస్తున్నారు ప్రముఖ రచయిత, అద్భుత వక్త పురాణపండ శ్రీనివాస్.

రాజకీయ, ఆధ్యాత్మిక దిగ్గజాల ప్రశంసలు

గత రెండు దశాబ్దాలుగా వేల కొలది పాఠకుల హృదయాలను గెలుచుకున్న శ్రీనివాస్ కలం నుంచి జాలువారిన గ్రంథాలు సామాన్యుల నుంచి దేశాధినేతల వరకు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి.

అమిత్ షా ఆవిష్కరణ: 500లకు పైగా అరుదైన ఆంజనేయ స్వామి చిత్రాలు, మంత్ర తంత్ర విశేషాలతో కూడిన ‘నేనున్నాను’ అఖండ గ్రంథాన్ని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఆవిష్కరించి శ్రీనివాస్ ప్రతిభను కొనియాడారు. ఈ పుస్తకాన్ని ప్రముఖ నిర్మాత సాయి కొర్రపాటి ప్రచురించి సినీ పరిశ్రమకు దీపావళి కానుకగా అందించడం విశేషం.

చంద్రబాబు నాయుడు మెప్పు: ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ‘మహామంత్రస్య’ గ్రంథాన్ని ఆవిష్కరించగా, ప్రవచన చక్రవర్తి చాగంటి కోటేశ్వరరావు ‘శ్రీపూర్ణిమ’ గ్రంథాన్ని ఆవిష్కరించి.. శ్రీనివాస్ ధైర్యం వెనుక అమ్మవారి అనుగ్రహం ఉందని ప్రశంసించారు.

విజయేంద్ర సరస్వతి ఆశీస్సులు: కంచి పీఠాధిపతులు శ్రీ విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు ‘శ్రీమాలిక’ గ్రంథాన్ని ఆవిష్కరించి శ్రీనివాస్‌ను ఆశీర్వదించారు. ఈ పుస్తకం ఇప్పటికీ 25 ఎడిషన్లు పూర్తి చేసుకుని యువతను సైతం ఆకట్టుకుంటోంది.

నిస్వార్ధ సేవకు నిలువుటద్దం: త్యాగరాయ గానసభలో ఉచిత పంపిణీ

వ్యాపారమే పరమావధిగా సాగుతున్న నేటి సమాజంలో, విలువైన ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను ఉచితంగా అందించడం ఒక్క పురాణపండ శ్రీనివాస్‌కే చెల్లిందని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి ఎం. వెంకయ్య నాయుడు కొనియాడారు.

ప్రస్తుతం శ్రీ వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లోని చారిత్రాత్మక త్యాగరాయగానసభలో శ్రీనివాస్ సంకలనం చేసిన ‘శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్ర’ (మల్టీ కలర్) గ్రంథాలను వందల కొలది భక్తులకు ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తున్నారు. అందమైన భాషా శైలి, పచ్చ కర్పూరపు పలుకుల్లాంటి ముందుమాటలతో కూడిన ఈ దివ్య గ్రంథాన్ని ఉగాది పర్వదినం వరకు భక్తులు ఉచితంగా పొందవచ్చని త్యాగరాయగానసభ నిర్వాహకులు ప్రకటించారు.

ముగింపు

యుగే.. యుగే, అమ్మణ్ణి, శరణు శరణు, జయం జయం వంటి మరెన్నో అద్భుత రచనల ద్వారా వేల కుటుంబాల పూజా పీఠాల మీదకు దైవీయ శక్తిని చేరవేసిన శ్రీనివాస్ కృషి అమోఘం. తనకి కీడు చేసిన వారికి కూడా మేలు కోరే ఆయన సంస్కారం, నిరంతర ధార్మిక సేవా తత్పరత తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పుడు ఒక హాట్ టాపిక్.

