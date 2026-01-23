  • Menu
Optical Illusion: మెదడుకు పదును: ఈ ఫొటోలో దాగి ఉన్న నాలుగో పిల్లిని కనిపెట్టగలరా? 5 సెకన్లలో గుర్తిస్తే మీరు జీనియస్!

x
Highlights

Optical Illusion: మారుతున్న జీవనశైలిలో మానసిక ఉల్లాసం కోసం పజిల్స్, ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్స్ (Optical Illusions) పరిష్కరించడం ఇప్పుడు ఒక ట్రెండ్‌గా మారింది.

Optical Illusion: మారుతున్న జీవనశైలిలో మానసిక ఉల్లాసం కోసం పజిల్స్, ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్స్ (Optical Illusions) పరిష్కరించడం ఇప్పుడు ఒక ట్రెండ్‌గా మారింది. ఇవి కేవలం కాలక్షేపానికి మాత్రమే కాదు, మన మెదడు సామర్థ్యాన్ని, ఏకాగ్రతను మరియు పరిశీలనా శక్తిని పెంచడానికి అద్భుతంగా తోడ్పడతాయి. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఒక ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్ ఫొటో నెటిజన్లకు సవాల్ విసురుతోంది.

వైరల్ అవుతున్న ఈ చిత్రంలో ఒక అందమైన అడవి, దాని మధ్యలో పారే కాలువ కనిపిస్తుంది. గట్టు మీద మూడు పిల్లులు స్పష్టంగా కూర్చుని ఉన్నాయి. అయితే, అసలు ట్విస్ట్ ఏంటంటే.. ఈ ఫొటోలో నాలుగో పిల్లి కూడా ఉంది. అది కంటికి అంత సులభంగా చిక్కదు. దానిని కేవలం 5 సెకన్ల వ్యవధిలో కనిపెట్టడమే ఈనాటి ఛాలెంజ్.

ఈ పజిల్‌ను సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నించిన వారిలో కేవలం 10 శాతం మంది మాత్రమే నిర్ణీత సమయంలో నాలుగో పిల్లిని గుర్తించగలిగారు. పజిల్స్ పరిష్కరించడం వల్ల నిజ జీవితంలో ఎదురయ్యే క్లిష్టమైన సమస్యలను తార్కికంగా ఆలోచించే శక్తి మెరుగుపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఎంత వెతికినా ఆ నాలుగో పిల్లి కనిపించడం లేదా? అయితే చిన్న క్లూ.. పిల్లులు ఉన్న గట్టు పరిసరాలను కాకుండా, చెట్ల కొమ్మలు లేదా రాళ్ల మధ్యలో దాగి ఉన్న ఆకారాన్ని నిశితంగా గమనించండి. ఒకవేళ అప్పటికీ దొరకకపోతే, కింద ఉన్న సమాధానం ఫొటోను చూడండి.



