Viral Video: రక్తంలా ప్రవహిస్తున్న నీరు.. టేలర్ గ్లేసియర్ దగ్గర భయంకర దృశ్యం! దీని వెనుక ఉన్న సైన్స్ ఏంటి?
Mystery of Blood Falls: ప్రకృతి తన గర్భంలో ఎన్నో రహస్యాలను దాచుకుంది. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో నెటిజన్లను విస్మయానికి గురిచేస్తోంది. తెల్లటి మంచు కొండల మధ్య నుంచి రక్తం లాంటి ఎర్రటి ద్రవం ప్రవహిస్తుండటం చూసి అందరూ షాక్ అవుతున్నారు. ఇది చూసిన వారు "హిమానీనదానికి దెబ్బ తగిలి రక్తం వస్తుందా?" అని జోకులు పేల్చుతున్నా, దీని వెనుక ఉన్న అసలు శాస్త్రీయ కారణం తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే.
ఎక్కడ ఉంది ఈ 'బ్లడ్ ఫాల్స్'?
ఈ వింత దృశ్యం అంటార్కిటికాలోని టేలర్ గ్లేసియర్ (Taylor Glacier) వద్ద కనిపిస్తుంది. దీన్నే ప్రపంచవ్యాప్తంగా 'బ్లడ్ ఫాల్స్' అని పిలుస్తారు. దశాబ్దాలుగా శాస్త్రవేత్తలను సైతం తలగోక్కునేలా చేసిన ఈ రహస్యం ఇప్పుడు వీడింది.
ఎరుపు రంగు వెనుక అసలు కారణం:
మంచు కొండల నుంచి వస్తున్నది రక్తం కాదు, అది అధిక మోతాదులో ఇనుము (Iron) కలిగిన ఉప్పు నీరు.
భూగర్భ సరస్సు: ఈ హిమానీనదానికి సుమారు 400 మీటర్ల లోతులో లక్షల ఏళ్ల నాటి ఉప్పు నీటి సరస్సు ఉంది. దీనికి సూర్యకాంతి గానీ, గాలి గానీ తగలవు.
ఆక్సీకరణ ప్రక్రియ: భూమి లోపలి ఉష్ణోగ్రత మార్పుల వల్ల ఆ నీరు బయటకు వచ్చి వాతావరణంలోని ఆక్సిజన్తో కలవగానే, అందులోని ఇనుము తుప్పు పట్టినట్టుగా మారి ఎర్రటి రంగును సంతరించుకుంటుంది.
గడ్డకట్టని నీరు: సాధారణ నీరు $0^{-circ}C$ వద్ద గడ్డకడితే, ఇక్కడి నీటిలో ఉప్పు శాతం చాలా ఎక్కువ ఉండటం వల్ల మైనస్ $20^{-circ}C$ వద్ద కూడా అది గడ్డకట్టకుండా ద్రవ రూపంలోనే ప్రవహిస్తుంది.
తెల్లటి మంచుపై ఈ ఎర్రటి ప్రవాహం చూడటానికి భయంకరంగా ఉన్నప్పటికీ, ఇది భూమిపై ఉన్న అత్యంత అరుదైన ప్రకృతి అద్భుతాలలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది.