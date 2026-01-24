  • Menu
Viral News: నిజమైన మనిషివయ్యా నువ్వు! BMW కారుకు డ్యామేజ్ జరిగినా.. ఆ పేదవాడికి అండగా నిలిచిన నటుడు!

Highlights

Viral News: నేటి యాంత్రిక జీవనంలో మనిషికి కోపం రావడం సహజం, కానీ ఆ కోపాన్ని జయించి ఎదుటివారి కష్టాన్ని అర్థం చేసుకునే 'క్షమా గుణం' చాలా అరుదు.

Viral News: నేటి యాంత్రిక జీవనంలో మనిషికి కోపం రావడం సహజం, కానీ ఆ కోపాన్ని జయించి ఎదుటివారి కష్టాన్ని అర్థం చేసుకునే 'క్షమా గుణం' చాలా అరుదు. సరిగ్గా ఇలాంటి మానవత్వాన్నే చాటి చెప్పాడు ముంబైకి చెందిన నటుడు సిద్ధార్థ్ భరద్వాజ్. తన ఖరీదైన బీఎండబ్ల్యూ (BMW) కారు ప్రమాదానికి గురైనప్పటికీ, బాధ్యుడైన వ్యక్తి పరిస్థితిని చూసి అతను తీసుకున్న నిర్ణయం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

అసలేం జరిగిందంటే?

సిద్ధార్థ్ భరద్వాజ్ తన కారును పార్క్ చేసి ఉండగా, విశాల్ అనే డెలివరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ బైక్‌పై వచ్చి బలంగా ఢీకొట్టాడు. కారుకు పెద్ద గీత పడటంతో పాటు బాడీ నొక్కుకుపోయింది. ఖరీదైన కారు పాడవడంతో సిద్ధార్థ్ మొదట తీవ్ర ఆగ్రహానికి లోనయ్యాడు. నష్టపరిహారం చెల్లించాల్సిందేనని ఆ రైడర్‌ను నిలదీశాడు.

కన్నీళ్లు పెట్టించిన డెలివరీ బాయ్ కష్టం:

సిద్ధార్థ్ నిలదీయగానే సదరు డెలివరీ బాయ్ ఒక్కసారిగా ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు. తన తల్లి క్యాన్సర్ చివరి దశలో ఉందని, ఆసుపత్రి ఖర్చులకే డబ్బులు సరిపోవడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. తన దగ్గర కేవలం 3 నుండి 4 వేల రూపాయలు మాత్రమే ఉన్నాయని, ఆసుపత్రి బిల్లులను సిద్ధార్థ్‌కు చూపించాడు. అతని కష్టం చూసిన సిద్ధార్థ్ మనసు క్షణాల్లో కరిగిపోయింది. కోపాన్ని విడిచిపెట్టి, ఆ యువకుడిని దగ్గరకు తీసుకుని ఓదార్చాడు. పైసా కూడా అక్కర్లేదని చెప్పి అతడిని పంపించేశాడు.

మానవత్వం రెట్టింపు.. నెటిజన్ల సాయం:

ఈ విషయాన్ని సిద్ధార్థ్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకోగా, అతని మంచితనానికి ఫిదా అయిన నెటిజన్లు స్వచ్ఛందంగా సిద్ధార్థ్‌కు నగదు పంపారు. సుమారు రూ. 30 వేల వరకు అతనికి విరాళాలు వచ్చాయి. అయితే, సిద్ధార్థ్ ఇక్కడే మరోసారి తన గొప్ప మనసును చాటుకున్నాడు. ఆ విరాళం మొత్తాన్ని కూడా కారు రిపేరుకు కాకుండా, ఆ డెలివరీ బాయ్ తల్లి క్యాన్సర్ చికిత్సకే అందజేస్తానని ప్రకటించాడు.

సిద్ధార్థ్ చేసిన ఈ పనిపై నెటిజన్లు ప్రశంసల జల్లు కురిపిస్తున్నారు. "చాణక్యుడు చెప్పిన క్షమా గుణానికి నువ్వే నిదర్శనం", "మానవత్వం ఇంకా బతికే ఉంది" అంటూ అభినందిస్తున్నారు.


