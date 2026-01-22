Viral Video : ప్రాణం పోయినంత పనైంది..దాబాలోకి దూసుకొచ్చిన మృత్యువు..సెకనులో తప్పిన పెను ప్రమాదం
Viral Video : జీవితం ఎంత అస్థిరమైనదో చెప్పడానికి ఈ ఒక్క వీడియో చాలు. మనం ఎక్కడ ఉన్నా, ఏం చేస్తున్నా.. మృత్యువు ఏ రూపంలో వస్తుందో ఎవరూ ఊహించలేరు. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో చూస్తే మీ వెన్నులో వణుకు పుట్టడం ఖాయం. ఒక దాబాలో కూర్చుని హాయిగా కబుర్లు చెప్పుకుంటున్న స్నేహితుల మధ్యలోకి మృత్యువు ట్రక్కు రూపంలో దూసుకొచ్చింది. కేవలం ఒక్క సెకను ఆలస్యమైనా అక్కడ శవాల కుప్పలు పడేవే.
హైవే పక్కన ఉండే దాబాలు అంటే ప్రయాణికులకు కాస్త విశ్రాంతినిచ్చే స్థలాలు. కానీ, అక్కడ కూర్చున్నా ప్రాణాలకు గ్యారెంటీ లేదని ఈ సంఘటన నిరూపించింది. ఒక హైవే పక్కన ఉన్న దాబాలో కొంతమంది స్నేహితులు ఒక సమూహంగా కూర్చుని ఉన్నారు. కొందరు ఫోన్లు చూసుకుంటూ, మరికొందరు ఆర్డర్ చేసిన ఆహారం కోసం ఎదురుచూస్తూ సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు. పరిసరాలన్నీ ప్రశాంతంగా ఉన్నాయి. కానీ, ఆ ప్రశాంతతను చీల్చుకుంటూ ఒక భారీ ట్రక్కు మృత్యువులా దూసుకొస్తుందని వారు కలలో కూడా అనుకోలేదు.
సిసిటివి కెమెరాలో రికార్డైన దృశ్యాల ప్రకారం.. హైవేపై వేగంగా వెళ్తున్న ఒక ట్రక్కు చక్రం అకస్మాత్తుగా ఊడిపోయింది. చక్రం విడిపోవడంతో ట్రక్కు ఒక్కసారిగా నియంత్రణ కోల్పోయి నేరుగా దాబా వైపు మళ్ళింది. ఆ భారీ వాహనం తమ వైపు దూసుకురావడం చూసిన స్నేహితులు ప్రాణభయంతో పరుగులు తీశారు. కూర్చున్న కుర్చీల నుంచి దూకుతూ, గోడల చాటుకు వెళ్తూ తమను తాము కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. ఆ సమయంలో అక్కడ జరిగిన గందరగోళం, ఆర్తనాదాలు చూస్తుంటే ఎవరికైనా ఒళ్లు గగుర్పొడుస్తుంది.
ట్రక్కు సరిగ్గా ఆ స్నేహితులు కూర్చున్న ప్రదేశానికి కొద్ది దూరంలోనే ఆగిపోయింది. ఒక్క సెకను ఆలస్యంగా వారు స్పందించినా లేదా ట్రక్కు మరో అడుగు ముందుకు వేసినా అక్కడ ఘోరమైన రక్తపాతం జరిగేది. అదృష్టవశాత్తూ ఈ ప్రమాదంలో ఎవరికీ ప్రాణహాని జరగలేదు. కొందరికి స్వల్ప గాయాలైనప్పటికీ, అందరూ సురక్షితంగా బయటపడటం నిజంగా ఒక అద్భుతమనే చెప్పాలి. ఈ వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో తెగ హల్చల్ చేస్తోంది.
ఈ సంఘటన వాహనాల సాంకేతిక తనిఖీ ఎంత ముఖ్యమో మరోసారి గుర్తుచేస్తోంది. భారీ వాహనాలను హైవేలపై నడిపే ముందు వాటి కండిషన్ సరిగా ఉందో లేదో చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత డ్రైవర్లు, యజమానులపై ఉంది. కేవలం ఒక చక్రం ఊడిపోవడం వల్ల ఇంతమంది ప్రాణాలు ప్రమాదంలో పడ్డాయి. సామాన్యులు కూడా రోడ్డు పక్కన ఉండే హోటళ్లలో కూర్చునేటప్పుడు పరిసరాలను గమనిస్తూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మన జీవితం ఎంత అదృష్టం మీద ఆధారపడి ఉందో చెప్పడానికి ఈ వీడియో ఒక పెద్ద ఉదాహరణ.