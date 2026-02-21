Lunar Eclipse On Holi: హోలీ రోజే సుదీర్ఘ చంద్రగ్రహణం.. పండుగ జరుపుకోవచ్చా?
Lunar Eclipse On Holi: 2026 మార్చి 3న హోలీ పండుగ రోజే సుదీర్ఘ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడనుంది. గ్రహణ సమయాలు, సూతక కాలం జాగ్రత్తలు మరియు హోలీ వేడుకలు ఎప్పుడు జరుపుకోవాలో పండితుల సూచనలతో కూడిన పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో చూడండి.
Lunar Eclipse On Holi: 2026 మార్చి 3న ఒక అరుదైన ఖగోళ సంఘటన జరగబోతోంది. రంగుల పండుగ హోలీ రోజే ఈ సంవత్సరంలోనే అత్యంత సుదీర్ఘమైన చంద్రగ్రహణం ఏర్పడనుండటంతో సర్వత్రా ఆసక్తి, సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. గ్రహణ ప్రభావం హోలీ వేడుకలపై ఉంటుందని జ్యోతిష్య పండితులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
గ్రహణ సమయాలు (మార్చి 3, 2026)
శాస్త్రవేత్తలు మరియు జ్యోతిష్య నిపుణుల లెక్కల ప్రకారం..
గ్రహణం ప్రారంభం: మధ్యాహ్నం 3:19 గంటలకు.
గ్రహణం ముగింపు: సాయంత్రం 6:46 గంటలకు.
మొత్తం వ్యవధి: 3 గంటల 27 నిమిషాలు.
గ్రహణ బింబ దర్శనం: సుమారు 59 నిమిషాల పాటు స్పష్టంగా కనిపించనుంది.
హోలీ ఎప్పుడు జరుపుకోవాలి?
గ్రహణానికి ముందు ఉండే 'సూతక కాలం' ప్రభావం వల్ల పండుగ జరుపుకునే వారు సమయ పాలన పాటించాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. ఉదయం 11:00 గంటలలోపు హోలీ సంబరాలు పూర్తి చేసుకోవడం శ్రేయస్కరం. సూతక కాలం దృష్ట్యా ఉదయం 9:00 గంటలకే ఆలయ ద్వారాలను మూసివేయనున్నారు.
గ్రహణ నియమాలు - జాగ్రత్తలు
దైవ కార్యాలు: సూతక కాలంలో విగ్రహాలను తాకడం లేదా పూజలు చేయడం నిషిద్ధం.
ఆహారం & ప్రయాణం: గ్రహణ సమయంలో భోజనం చేయడం, ప్రయాణాలు చేయడం మంచిది కాదని శాస్త్రం చెబుతోంది.
గర్భిణీలకు సూచన: గర్భిణీ స్త్రీలు, చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు గ్రహణ సమయంలో బయటకు రాకుండా జాగ్రత్త వహించాలి.
ఎక్కడ కనిపిస్తుంది?
ఈ చంద్రగ్రహణం భారతదేశంలోని పశ్చిమ బెంగాల్, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఢిల్లీ, యూపీ, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్లలో పాక్షికంగా దర్శనమిస్తుంది. భారత్తో పాటు పాకిస్తాన్, అఫ్గానిస్తాన్, ఇరాన్ వంటి దేశాల్లోనూ ఈ గ్రహణం కనిపిస్తుంది.
రంగుల వేడుకను ఎంజాయ్ చేస్తూనే, గ్రహణ నియమాలను పాటిస్తూ ఉదయాన్నే హోలీ జరుపుకోవడం ఉత్తమమని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.