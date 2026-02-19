  • Menu
Viral Video: అమ్మలేని ఒంటరితనంలో తోడైన బొమ్మ.. జూలో చిట్టి కోతి పంచ్ గాథ.. నెటిజన్ల కళ్లు చెమర్చుతున్న వీడియో!
Highlights

Viral Video: ప్రకృతిలో మాతృత్వానికి మించిన బంధం మరొకటి లేదు. అది మనుషులకైనా, మూగజీవాలకైనా ఒక్కటే.

Viral Video: ప్రకృతిలో మాతృత్వానికి మించిన బంధం మరొకటి లేదు. అది మనుషులకైనా, మూగజీవాలకైనా ఒక్కటే. జపాన్‌లోని ఇచికావా నగరంలోని జూ పార్కులో ఇటీవల వెలుగుచూసిన ఒక ఘటన అందరి హృదయాలను కదిలిస్తోంది. పుట్టిన వెంటనే తల్లి ప్రేమకు దూరమై, అభద్రతా భావంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న ఏడు నెలల కోతి పిల్ల 'పంచ్' కథ ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరల్ అవుతోంది.

పంచ్ పుట్టిన కొద్ది రోజులకే దాని తల్లి దాన్ని వదిలివేసింది. చిన్న వయసులోనే ఒంటరిదైన పంచ్, ఇతర కోతుల గుంపులోకి వెళ్లలేక, ఎవరితో కలవలేక బిక్కుబిక్కుమంటూ గడిపేది. దాని దీనస్థితిని గమనించిన జూ సిబ్బంది ఒక వినూత్న ఆలోచన చేశారు. దానికి తోడుగా ఒక మృదువైన బొమ్మను (Soft Toy) అందించారు. పంచ్ ఆ బొమ్మను 'ఓరా-మామా' అని పిలుచుకుంటూ, క్షణం కూడా వదలకుండా హత్తుకుని ఉండటం చూసి సందర్శకులు కదిలిపోతున్నారు.

భయం నుంచి ఆత్మవిశ్వాసం వైపు:

మొదట్లో ఆ బొమ్మను పట్టుకుని ఇతర కోతులకు దూరంగా పారిపోయే పంచ్, నెమ్మదిగా జూ సిబ్బంది సహకారంతో సామాజిక బంధాలను ఏర్పరచుకోవడం ప్రారంభించింది.

మొదటి దశ: బొమ్మను రక్షణ కవచంగా భావిస్తూ ఒంటరిగా గడపడం.

రెండో దశ: సిబ్బంది పర్యవేక్షణలో ఇతర కోతులతో పరిచయం.

ప్రస్తుత స్థితి: ఆత్మవిశ్వాసంతో ఇతర కోతులతో ఆడుకుంటూ, కొత్త కుటుంబాన్ని వెతుక్కోవడం.

వైరల్ అవుతున్న #KeepGoingPunch:

సోషల్ మీడియాలో పంచ్ తన బొమ్మను పట్టుకుని తిరుగుతున్న వీడియోలు చూసి నెటిజన్లు భావోద్వేగానికి గురవుతున్నారు. "చిన్న జీవుల్లో కూడా ఇంతటి లోతైన భావోద్వేగాలు ఉంటాయా?" అని ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం #KeepGoingPunch అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్‌తో నెటిజన్లు ఆ చిట్టి కోతికి మద్దతు తెలుపుతున్నారు. "కొత్త జీవితాన్ని కొనసాగించు పంచ్, మేము నీతో ఉన్నాం" అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లతో ముంచెత్తుతున్నారు.


