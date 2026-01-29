Viral Video : వీడు పసివాడు కాదు..పక్కా స్పైడర్ మ్యాన్..తండ్రిపై బుడ్డోడి నమ్మకానికి సలాం కొట్టాల్సిందే
Viral Video : తల్లిదండ్రుల మీద బిడ్డలకు ఉండే నమ్మకం ఎంత బలమైనదో చెప్పడానికి ఈ వైరల్ వీడియో ఒక నిదర్శనం. సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్న ఈ వీడియోలో సుమారు రెండేళ్ల వయసున్న ఒక చిన్నారి తన ఇంటి మొదటి అంతస్తు బాల్కనీ గోడ మీద నిలబడి కనిపిస్తాడు. అంత ఎత్తులో ఉన్నా ఆ బాబు ముఖంలో భయం కంటే, కింద ఉన్న తన తండ్రిని చూస్తున్నప్పుడు కలిగే ఒక రకమైన ఉత్సాహం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. సాధారణంగా అంత ఎత్తులో ఉంటే పెద్దవారే భయపడతారు, కానీ ఆ పసివాడు మాత్రం తన తండ్రి వైపు చూస్తూ దూకడానికి సిద్ధమయ్యాడు.
కెమెరా కిందకు వెళ్తే.. అక్కడ తండ్రి తన రెండు చేతులు చాచి, కొడుకును దూకమని సైగలు చేస్తూ కనిపిస్తాడు. తండ్రి కేవలం చేతులు చాచి ఊరుకోలేదు. తన బిడ్డ భద్రత కోసం కింద ఒక మందపాటి పరుపును సిద్ధంగా ఉంచాడు. బిడ్డ ఒకవేళ తన చేతుల్లో నుంచి జారినా, కింద ఉన్న మెత్తటి పరుపు మీద పడి ఏ ప్రమాదం జరగకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు. "నేను ఉన్నాను నాన్న.. భయపడకు.. దూకేయ్" అంటూ ఆ తండ్రి ఇచ్చిన పిలుపు ఆ పసివాడికి కొండంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది.
వీడియోలో ఆ పసివాడు మొదట ఒక అడుగు ముందుకు వేసి, కింద ఉన్న ఎత్తును చూసి కొంచెం వెనక్కి తగ్గుతాడు. ఏ తండ్రి అయినా తన బిడ్డ తడబడితే ఆందోళన చెందుతాడు, కానీ ఇక్కడ ఆ తండ్రి మాత్రం చిరునవ్వుతో మళ్ళీ ధైర్యం చెప్పాడు. తండ్రి కళ్ళలోకి చూసిన ఆ చిన్నారి, మరుక్షణమే తన భయాన్ని పక్కన పెట్టి గాలిలోకి దూకేశాడు. ఒక్క క్షణం గాలిలో తేలుతూ కిందకు వచ్చిన ఆ బాబును తండ్రి అత్యంత చాకచక్యంగా తన బాహువుల్లోకి తీసుకున్నాడు. తన కొడుకు సురక్షితంగా తన చేతుల్లోకి రాగానే, ఆ తండ్రి ఆనందానికి అవధులు లేవు. బిడ్డను గట్టిగా హత్తుకుని ముద్దులతో ముంచెత్తాడు.
बेटी को बचाने की जिम्मेदारी अगर पिता ले तो बेटी के मन से यमराज का खौफ भी निकल जाता है ,, pic.twitter.com/knIcLkTR6L— TANVIR RANGREZ (@virjust18) January 17, 2026
ఈ వీడియోను @virjust18 అనే ఎక్స్ ఖాతాలో షేర్ చేయగా, అది లక్షలాది వ్యూస్ను సొంతం చేసుకుంది. చాలామంది నెటిజన్లు "తండ్రి అంటే భరోసా.. బిడ్డ అంటే నమ్మకం" అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. అయితే మరికొందరు మాత్రం ఇలాంటి సాహసాలు ప్రమాదకరమని, చిన్న పిల్లలు ఇలాంటివి చూసి అనుకరించే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా, ఆ తండ్రి తీసుకున్న భద్రతా చర్యలు చూస్తుంటే అది కేవలం సరదా కోసం చేసిన ఒక చిన్న ట్రస్ట్ గేమ్ అని అర్థమవుతోంది. తండ్రి కొడుకుల మధ్య ఉన్న ఆ అనిర్వచనీయమైన అనుబంధానికి ఈ వీడియో ఒక చక్కని ఉదాహరణగా నిలిచింది.