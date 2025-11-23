  • Menu
Jismat Jail Mandi: హైదరాబాద్‌లో ‘జిస్మత్ జైల్ మందీ’ రెస్టారెంట్‌కు ధర్మ మహేష్ భవ్య ప్రారంభం

Highlights

Jismat Jail Mandi:

హైదరాబాద్‌లో మందీ ప్రేమికుల కోసం మరో కొత్త రుచికర గమ్యం అందుబాటులోకి వచ్చింది. నటుడు, 'జిస్మత్' బ్రాండ్ అధినేత ధర్మ మహేష్‌ అమీర్‌పేట్‌లో ‘జిస్మత్ జైల్ మందీ’ పేరుతో కొత్త రెస్టారెంట్‌ను ప్రారంభించారు. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే—ఈ రెస్టారెంట్‌ను ఆయన తనయుడు జగద్వాజ జన్మదినం సందర్భంగా ప్రారంభించారు.

ధర్మ మహేష్ మాట్లాడుతూ, మందీ అంటే నగరంలో ‘జిస్మత్’ పేరే ముందుంటుందని, ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి మెనూలో నిరంతరం కొత్త రుచులను అందిస్తున్నామని చెప్పారు. చికెన్, మటన్, చేపలు, పన్నీర్ వంటి శాఖాహారం–మాంసాహారం అన్ని విభాగాల్లో అత్యుత్తమ రుచి, నాణ్యతను అందించడమే తమ లక్ష్యమని వివరించారు.

కొడుకు పట్ల ప్రేమతో పుట్టిన బ్రాండ్ ‘జిస్మత్’

ఉత్తమ డెబ్యూ గామా అవార్డు గ్రహీత, సింధూరం, డ్రింకర్ సాయి చిత్రాల నటుడు ధర్మ మహేష్ భావోద్వేగంగా మాట్లాడుతూ—

‘జిస్మత్’ తన కొడుకు జగద్వాజ పట్ల ఉన్న స్వచ్ఛమైన ప్రేమ నుంచి పుట్టిన పేరు అని తెలిపారు. ప్రస్తుతం ‘Gismat’ను ‘Jismat’గా మార్చడం వెనుక భావోద్వేగం, నాణ్యత, వారసత్వం కలిసి తీసుకొచ్చిన కొత్త దశ ఉందని చెప్పారు.

అలాగే, కంపెనీ మొత్తం యాజమాన్యాన్ని తన కుమారుడు జగద్వాజ్‌కు అంకితం చేస్తున్నట్టు వెల్లడించారు. యాజమాన్యం బదిలీ పూర్తయ్యే వరకు, కార్యకలాపాలు మరియు విస్తరణను స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తానని తెలిపారు.

ధర్మ మహేష్ ఇలా అన్నారు:

“ఇక్కడ వడ్డించే ప్రతి బిర్యానీ ప్లేట్, మా అతిథుల ప్రతి చిరునవ్వు మాకు ఆనందం ఇస్తుంది. రుచి, నాణ్యత మరియు ఆప్యాయత—ఈ కొత్త పేరుతో మరింత బలంగా ముందుకు సాగుతాయి.”

భవిష్యత్తులో ‘జిస్మత్’ బ్రాండ్ మరింత అభివృద్ధి చెందుతుందని, రాబోయే దశాబ్దాల్లో ఇది ఒక శక్తివంతమైన ఆహార బ్రాండ్‌గా ఎదుగుతుందనే నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు.

