Viral Video: కొంపముంచిన ప్రీ-వెడ్డింగ్ షూట్... ఈ వీడియో చూస్తే మీ నవ్వాగదు..!
Viral Video: వివాహానికి ముందు మధుర జ్ఞాపకాలను దాచుకోవడానికి జంటలు 'ప్రీ-వెడ్డింగ్ షూట్' (Pre-wedding Shoot) పట్ల మక్కువ చూపిస్తున్నారు. వెరైటీ ఫోజుల కోసం వింత వింత ఫీట్లు చేయడం ఇప్పుడు ఒక ట్రెండ్గా మారింది. అయితే, కొన్నిసార్లు ఈ ఫీట్లు బెడిసికొట్టి నవ్వులపాలవుతుంటాయి. తాజాగా ఒక జంట షూట్ సమయంలో జరిగిన ప్రమాదం ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
అసలేం జరిగిందంటే?
వైరల్ అవుతున్న వీడియో ప్రకారం.. ఒక జంట కారు ముందు నిలబడి ఫోటోగ్రాఫర్ సూచించిన విధంగా ఒక రొమాంటిక్ ఫోజు ఇవ్వాలని ప్రయత్నించారు. ఆ యువకుడు యువతిని ఎత్తుకుని కారు బోనెట్పై కూర్చోబెట్టాలి.
యువకుడు ఆ యువతిని పైకి ఎత్తే క్రమంలో అసలు ఊహించని ట్విస్ట్ ఎదురైంది. యువతి పైకి లేస్తున్న సమయంలో ఆమె ఎడమ మోకాలు అనుకోకుండా ఆ యువకుడి మర్మావయవానికి బలంగా తగిలింది. ఆ దెబ్బకు తట్టుకోలేక యువకుడు వెంటనే యువతిని వదిలేసి, నొప్పితో కింద కూర్చుండిపోయాడు.
నెట్టింట నవ్వుల వర్షం
ఈ ఊహించని పరిణామంతో అక్కడ ఉన్న ఫోటోగ్రాఫర్, ఆ జంట నవ్వు ఆపుకోలేకపోయారు.
వీక్షణలు: 'Kaviya_Official' అనే ఎక్స్ (X) ఖాతాలో పోస్ట్ చేసిన ఈ వీడియోకు ఇప్పటికే 8.78 లక్షలకు పైగా వ్యూస్ వచ్చాయి.
స్పందన: 2500 మందికి పైగా లైక్ చేయగా, వెయ్యి మందికి పైగా బుక్మార్క్ చేసుకున్నారు.
కామెంట్స్: "ఫీట్ల కోసం ట్రై చేస్తే ఇలాగే ఉంటుంది", "పాపం కుర్రాడు.. పెళ్లికి ముందే దెబ్బ పడింది" అంటూ నెటిజన్లు ఫన్నీ కామెంట్లతో హోరెత్తిస్తున్నారు.
ప్రీ-వెడ్డింగ్ షూట్లలో ఇలాంటి ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్స్ కామన్ అయిపోయాయని, క్రేజ్ కోసం చేసే సాహసాలు ఒక్కోసారి ఇబ్బందుల్లోకి నెడతాయని ఈ వీడియో నిరూపిస్తోంది.