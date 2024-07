Most Dangerous Places: ప్రపంచంలో 5 ప్రమాదకరమైన ప్రదేశాలు.. వెళ్తే తిరిగి రావడం కష్టమే..!

Most Dangerous Places in The World: భూమి చాలా సురక్షితమైన ప్రదేశమని మీరు భ్రమపడితే పప్పులో కాలేసినట్లే? నిజానికి.. మన భూమి లెక్కలేనన్ని ఉత్తేజకరమైన, ప్రమాదకరమైన ప్రదేశాలకు నిలయంగా ఉంటుంది. యుద్ధంతో దెబ్బతిన్న దేశాల నుంచి, ప్రకృతి వైపరీత్యాల ద్వారా ప్రభావితమైన ప్రాంతాలు, రహస్యమైన, భయపెట్టే ప్రదేశాలు భూమిపై ఉన్నాయి. ఇలాంటి ప్రదేశాల్లో వెళ్తే తిరిగి రావడం కష్టమే. అలాంటి ప్రదేశాలు భుమిపై ఎక్కడో ఉన్నాయో ఓసారి చూద్దాం.





1. బ్రెజిల్ స్నేక్ ఐలాండ్ (Snake Island)



బ్రెజిల్ స్నేక్ ఐలాండ్ అధికారిక పేరు 'ఇల్హా డా క్యూయిమాడా గ్రాండే'. ఇది సావో పాలో తీరానికి కొంత దూరంలో ఉంది. ఇది విషసర్పాలకు నిలయంగా చెబుతారు. ఈ పాముల కారణంగా, ఇది సందర్శించడానికి లేదా నివసించడానికి ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రమాదకరమైన ప్రదేశాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. భూమిపై మరెక్కడా కనిపించని ప్రాణాంతకమైన గోల్డెన్ లాన్స్ హెడ్ వైపర్ ఉన్న ద్వీపం ఇదే. దాని విషం చాలా శక్తివంతమైనదిగా పరిగణిస్తుంటారు. ఇది మానవ మాంసాన్ని కూడా కరిగించగలదు. ఈ భయానక పాము గురించి ఆలోచిస్తే మనకు గూస్‌బంప్స్ వస్తుంటాయి. ఇటువంటి అధిక స్థాయి ప్రమాదం కారణంగా, బ్రెజిల్ ప్రభుత్వం ఈ ద్వీపాన్ని సందర్శించకుండా సాధారణ ప్రజలను నిషేధించింది.





2. తూర్పు ఆఫ్రికా దనకిల్ ఎడారి (Danakil Desert)



తూర్పు ఆఫ్రికాలోని డనాకిల్ ఎడారి ఇథియోపియాకు ఈశాన్యంగా, ఎరిట్రియాకు దక్షిణంగా, జిబౌటీకి వాయువ్యంగా విస్తరించి ఉంది. ఈ అగ్నిపర్వతం నుంచి విషపూరిత వాయువు బయటకు వస్తుంది. మానవులు అక్కడ జీవించలేని తీవ్రమైన వేడిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఎడారి ప్రపంచంలోనే అత్యంత క్లిష్టమైన, ప్రమాదకరమైన ప్రదేశాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడటానికి కారణం ఇదే. ఇక్కడ పగటి ఉష్ణోగ్రతలు తరచుగా 50 °C (122 °F) కంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది సందర్శించడానికి లేదా బస చేయడానికి భయంకరమైన ప్రదేశంగా మారుతుంది. దనకిల్ ఎడారి విపత్తులకు, ప్రమాదాలకు నిలయం.





3. రష్యాకు చెందిన ఓమియాకాన్ (Oymyakon)



రష్యాలోని మాస్కోకు తూర్పున సైబీరియా మధ్యలో ఉన్న ఓమ్యాకోన్ గ్రామం ప్రపంచంలోని అత్యంత శీతల ప్రదేశాలలో ఒకటి. విపరీతమైన చలి ఇక్కడి ప్రజలకు పెద్ద సవాల్‌. ఇక్కడ నమోదైన అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత -71.2 డిగ్రీల సెల్సియస్ (-96.2 డిగ్రీల ఫారెన్‌హీట్). దాదాపు 500 మంది ప్రజలు ఇక్కడ నివసించగలుగుతున్నారు. మరుసటి రోజు తెల్లవారుజాము వరకు మనుషులు బతుకుతారా అన్నది ప్రశ్నార్థకమైన వాతావరణం ఇక్కడ ఉంటుంది. ఈ విపరీతమైన చలిలో మొబైల్ ఫోన్లు కూడా పనిచేయకపోవడంతో ఇక్కడ పంటలు పండే పరిస్థితి లేదు.





4. బెర్ముడా ట్రయాంగిల్, ఉత్తర అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం (Bermuda Triangle)



ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ, ప్రమాదకరమైన ప్రదేశాలలో ఒకటి బెర్ముడా ట్రయాంగిల్, ఇది ఉత్తర అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం సరిహద్దులు పూర్తిగా స్పష్టంగా లేవు. కానీ, స్థూలంగా ఇది ఫ్లోరిడా, ప్యూర్టో రికో, బెర్ముడా మధ్య త్రిభుజాకారంలో ఉన్నట్లు చెబుతారు. చాలా సంవత్సరాలుగా, బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ ఓడలు, విమానాల రహస్య అదృశ్యానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. అయస్కాంత శక్తుల నుంచి గ్రహాంతరవాసుల వరకు అదృశ్యమైన ఈ సంఘటనల వెనుక అనేక కారణాలు ఉన్నాయి.





5. డెత్ వ్యాలీ, కాలిఫోర్నియా USA (Death Valley)



డెత్ వ్యాలీ భూమిపై ఇప్పటివరకు నమోదైన అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలకు నిలయం. ఇది 10 జులై 1913న 56.7°C (134°F)కి చేరుకుంది. ఇది ఉత్తర అమెరికాలో అత్యంత పొడి ప్రదేశం. ఈ కారణాల వల్ల దీనికి డెత్ వ్యాలీ అని పేరు పెట్టారు. ఇక్కడ చలికాలం చాలా చల్లగా ఉంటుంది. ఇది ఇక్కడ నివసించే ప్రజలు, జంతువుల జీవితాలకు ముప్పు కలిగిస్తుంది. అదనంగా, డెత్ వ్యాలీ చుట్టూ ఉన్న పర్వతాలలో అకస్మాత్తుగా వరదలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.