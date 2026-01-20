Viral Video : రీల్స్ పిచ్చి..దూసుకొచ్చిన రైలు..గాల్లోకి ఎగిరిపడ్డ యువకుడు
Viral Video : సోషల్ మీడియా పిచ్చి పతాక స్థాయికి చేరుకుంది. కేవలం లైక్లు, షేర్ల కోసం ప్రాణాలను పణంగా పెడుతున్న యువత తీరు ఆందోళన కలిగిస్తోంది. తాజాగా ఒక యువకుడు రీల్ కోసం రైలు పట్టాల పక్కన చేసిన సాహసం ప్రాణాల మీదకు తెచ్చింది. ఈ రోజుల్లో సోషల్ మీడియాలో ఫేమస్ అయిపోవాలనే ఆరాటం యువతలో విచక్షణను పోగొడుతోంది. తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక యువకుడు రైల్వే ట్రాక్కు అతి సమీపంలో నడుస్తూ సెల్ఫీ వీడియో తీసుకుంటున్నాడు. రెండు చేతులు జేబులో పెట్టుకుని, వెనుక నుంచి రైలు వస్తున్నా పట్టించుకోకుండా ఎంతో స్టైల్గా కెమెరా వైపు చూస్తూ నడుస్తున్నాడు. తన ప్రాణాలకు ముప్పు ఉందని ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా ఆ యువకుడు చేసిన పని అతనికి చావు అంచు వరకు తీసుకెళ్లింది.
యువకుడు నడుస్తున్న ట్రాక్పై వెనుక నుంచి ఒక ఎక్స్ప్రెస్ రైలు అత్యంత వేగంగా దూసుకొచ్చింది. రైలు ఇంజిన్ బయటి భాగం యువకుడి భుజాన్ని బలంగా ఢీకొట్టింది. ఆ దెబ్బకు అతను తుపాకీ గుండులా గాల్లోకి ఎగిరి అవతల ఉన్న రాళ్ల కుప్పపై పడిపోయాడు. వీడియో తీస్తున్న కెమెరా కూడా కింద పడిపోయింది. ఆ దెబ్బకు అతను అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడని చూసేవారంతా భయపడ్డారు. కానీ, అదృష్టవశాత్తూ కొన్ని క్షణాల తర్వాత ఆ యువకుడి శరీరంలో కదలిక వచ్చింది. త్రుటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్నప్పటికీ, అతను తీవ్రంగా గాయపడినట్లు తెలుస్తోంది.
రైల్వే ట్రాక్ల వద్ద వీడియోలు తీయడం, ఫోటో షూట్లు చేయడం చట్టరీత్యా నేరం అని భారతీయ రైల్వే ఎన్నిసార్లు హెచ్చరించినా మార్పు రావడం లేదు. అంతకుముందు కూడా ఇలాంటి ప్రమాదాల్లో ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు, మరికొందరు జీవితాంతం వికలాంగులుగా మారిపోయారు. కేవలం కొన్ని సెకన్ల పాపులారిటీ కోసం, పది మంది చూసి లైక్ కొడతారనే భ్రమలో నిండు ప్రాణాలను బలి తీసుకోవడం ఎంతవరకు సమంజసం అని నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఆ యువకుడికి లైక్స్, వ్యూస్ పిచ్చి ఒక్క దెబ్బతో దిగిపోయిందని నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు.
వైరల్ అవ్వడం అంటే విజయం సాధించినట్లు కాదని యువత గుర్తించాలి. ఒక చిన్న పొరపాటు జరిగితే ఆ బాధను అనుభవించేది ఆ వ్యక్తి మాత్రమే కాదు, వారిపై ఆశలు పెట్టుకున్న తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు కూడా. ప్రమాదకరమైన ప్రదేశాలలో వీడియోలు తీయడం మాని, మీ టాలెంట్ను చూపించేందుకు ఇతర మార్గాలను ఎంచుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ వీడియో చూసైనా సరే, రైల్వే ట్రాక్ల వద్దకు వెళ్లే సాహసం ఎవరూ చేయవద్దని రైల్వే అధికారులు కోరుతున్నారు.