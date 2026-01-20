Viral Video : వీడు మామూలోడు కాదు..లారీ కింద దూరిన బైకర్..ఈ వీడియో చూస్తే గుండె జారిపోతుంది!
Viral Video : సోషల్ మీడియాలో లైక్స్ కోసం యువత ఎంతకైనా తెగిస్తోంది. ప్రాణం పోతుందన్న భయం కూడా లేకుండా గాలిలో మేడలు కడుతున్నారు. తాజాగా ఒక యువకుడు చేసిన బైక్ స్టంట్ చూస్తే ఎవరికైనా వెన్నులో వణుకు పుట్టాల్సిందే. ప్రస్తుత కాలంలో స్మార్ట్ఫోన్ చేతిలో ఉంటే చాలు, తామేదో గొప్ప సాహసవీరులమని ఫీల్ అయిపోతున్నారు కొందరు యువకులు. వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో ఒక యువకుడు హైవేపై వేగంగా వెళ్తున్న లారీ కిందకు తన బైక్ను పోనిచ్చాడు. లారీ టైర్ల మధ్య ఉన్న ఖాళీలో నుంచి తన బైక్ను అటువైపు నుంచి ఇటువైపుకు నడిపిస్తూ అత్యంత ప్రమాదకరమైన స్టంట్ చేశాడు. ఒక్క సెకను బ్యాలెన్స్ తప్పినా, ఆ భారీ లారీ టైర్ల కింద నలిగి ఆ యువకుడు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయేవాడు.
వీడియో చూస్తుంటేనే ఒళ్ళు జలధరిస్తుంది. లారీ డ్రైవర్కు ఏమాత్రం తెలియకుండా, అతని కళ్లు కప్పి ఈ కుర్రాడు బైక్ను లారీ కింద నుంచి దూరిపించాడు. లారీ వేగంగా వెళ్తున్నప్పుడు గాలి పీడనం వల్ల బైక్ అదుపు తప్పే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ, అవేమీ పట్టించుకోకుండా కేవలం వ్యూస్ వస్తాయనే పిచ్చితో ఈ పని చేశాడు. లారీ వెనుక వచ్చే ఇతర వాహనాలకు కూడా ఇది ప్రమాదకరంగా మారింది. ఒకవేళ ప్రమాదం జరిగితే ఆ లారీ డ్రైవర్ పరిస్థితి ఏంటన్నది కూడా ఆలోచించని స్థితిలో యువత ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
ఇంటర్నెట్ ప్రపంచంలో వచ్చే గుర్తింపు కేవలం కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ, ఇలాంటి పిచ్చి వేషాల వల్ల ప్రాణం పోతే ఆ కుటుంబం ఎదుర్కొనే బాధ వర్ణనాతీతం. గతంలో ఇలాంటి స్టంట్లు చేస్తూ ఎంతో మంది యువకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అయినా సరే, పాఠాలు నేర్చుకోకుండా ప్రమాదమే తమ కంటెంట్ అన్నట్లుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. రోడ్లపై ఇలాంటి విన్యాసాలు చేయడం చట్టరీత్యా నేరం మాత్రమే కాదు, ఇతరుల ప్రాణాలకు కూడా ముప్పు తెచ్చినట్లే.
బహిరంగ రహదారులపై స్టంట్లు చేసే వారిపై పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నా, భారీ జరిమానాలు విధిస్తున్నా మార్పు రావడం లేదు. సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లు కూడా ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన వీడియోలను ప్రోత్సహించకూడదని నెటిజన్లు కోరుతున్నారు. యువత తమ ప్రతిభను చాటుకోవడానికి ఆటలు, చదువు లేదా ఇతర క్రియేటివిటీ రంగాలను ఎంచుకోవాలని, కానీ ఇలాంటి డెత్ స్టంట్స్ చేసి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకోవద్దని సామాజిక కార్యకర్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు.