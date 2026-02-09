Viral Video: వ్యూస్ కోసం ప్రాణాలతో చెలగాటం: ‘ఫైర్ స్టంట్’ వికటించి బాలుడి ముఖం దగ్ధం.. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో వైరల్!
Viral Video: ప్రస్తుతం సమాజంలో 'రీల్స్' పిచ్చి ఎంతటి ప్రమాదకరంగా మారుతుందో చెప్పేందుకు ఈ భయానక దృశ్యమే నిదర్శనం. సోషల్ మీడియాలో వ్యూస్ కోసం, లైక్స్ కోసం ప్రాణాలను పణంగా పెడుతున్న వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. తాజాగా, ఒక బాలుడు చేసిన 'ఫైర్ స్టంట్' వికటించి, అతని ముఖం పూర్తిగా కాలిపోయింది.
అసలేం జరిగింది?
సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతున్న వీడియో ప్రకారం.. ఒక చిన్నారి వీడియో షూటింగ్ కోసం ప్రమాదకరమైన విన్యాసానికి పూనుకున్నాడు. తన నోటిలో కిరోసిన్ (లేదా మరేదైనా మండే ద్రవం) వేసుకుని, వెలిగించి ఉన్న లైటర్ లేదా మంటపైకి దాన్ని ఫోర్స్గా వెదజల్లాడు. అతను ఉమ్మివేసిన ద్రవం మంటను రాజేయడానికి బదులుగా, గాలి వాటుకు ఒక్కసారిగా అతని ముఖం వైపే తిరిగి వచ్చింది. సెకన్ల వ్యవధిలోనే బాలుడి ముఖం, కళ్లు మంటల్లో చిక్కుకున్నాయి.
జీవితాంతం మాయని మచ్చలు
మంటలు అంటుకున్న వెంటనే చుట్టుపక్కల ఉన్న పెద్దలు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి మంటలను ఆర్పే ప్రయత్నం చేశారు. అయినప్పటికీ, ఆ వేడికి బాలుడి ముఖం తీవ్రంగా పొలమారి, పొള്ളలేర్పడ్డాయి. ఈ వీడియోను షేర్ చేసిన @Nalanda_index అనే యూజర్ దీనిపై తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "రైళ్ల ముందు, రోడ్ల మీద సాహసాలు చాలవన్నట్లు ఇప్పుడు నిప్పుతో ఆడుకుంటున్నారు. ఈ గాయాలు ఒక రోజులో తగ్గేవి కావు, ఆ బాలుడు జీవితాంతం ఆ మచ్చలతోనే బతకాలి" అంటూ రీల్స్ పిచ్చిపై మండిపడ్డారు.
ఇప్పటికైనా తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు సోషల్ మీడియా కోసం ఏం చేస్తున్నారో గమనించాలని, ఇలాంటి ప్రాణాంతక సాహసాల జోలికి వెళ్లకుండా చూడాలని సామాజిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.