అరుదైన ప్రసవం.. ఒకే కాన్పులో ఐదుగురు చిన్నారులు..
Woman Gives Birth to Five Babies: చైనాలో ఒక అరుదైన ప్రసవం వైద్యులను సైతం ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. షిన్జియాంగ్ ప్రాంతానికి చెందిన 24 ఏళ్ల దిలి అనే యువతి ఒకేసారి ఐదుగురు బిడ్డలకు జన్మనిచ్చి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వార్తల్లో నిలిచింది. ఈ అద్భుత ఘట్టం వుహాన్ యూనివర్సిటీ ఆసుపత్రిలో చోటుచేసుకుంది.
వైద్య బృందం సమిష్టి కృషి
గర్భధారణ సమయంలో అధిక రిస్క్ ఉండటంతో, సుమారు 20 మంది నిపుణులైన వైద్యులు మరియు నర్సుల బృందం ఈ ప్రసవం కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. అత్యంత క్లిష్టమైన ఈ ఆపరేషన్ను వైద్య బృందం విజయవంతంగా నిర్వహించింది. పుట్టిన ఐదుగురిలో నలుగురు ఆడ శిశువులు, ఒక మగ శిశువు ఉన్నారు.
6 కోట్లలో ఒకరికి మాత్రమే..
సాధారణంగా సహజ సిద్ధంగా ఒకేసారి ఐదుగురు బిడ్డలు పుట్టే అవకాశం చాలా అరుదు. వైద్య గణాంకాల ప్రకారం.. సుమారు ఆరు కోట్ల ప్రసవాల్లో ఒకరికి మాత్రమే ఇలాంటి అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు వెల్లడిస్తున్నారు. "మా 40 ఏళ్ల వైద్య వృత్తిలో ఇలాంటి అరుదైన ప్రసవాన్ని చూడటం ఇదే తొలిసారి. ఇది నిజంగా ఒక వైద్య అద్భుతం" అని ఆసుపత్రికి చెందిన సీనియర్ వైద్యులు వ్యాఖ్యానించారు.
ఆరోగ్యంగా ఉన్న 'మిరాకిల్ బేబీస్'
ప్రస్తుతం తల్లితో పాటు ఐదుగురు శిశువుల ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని ఆసుపత్రి వర్గాలు తెలిపాయి. అయితే, వారికి మరింత మెరుగైన సంరక్షణ కోసం ప్రత్యేక వైద్య పర్యవేక్షణలో ఉంచినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా వెల్లడించింది. ఈ వార్త సోషల్ మీడియాలో దావాగ్నంలా వ్యాపించడంతో, నెటిజన్లు ఆ చిన్నారులను ‘మిరాకిల్ బేబీస్’ అంటూ ఆశీర్వదిస్తున్నారు.