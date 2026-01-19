Brain Challenge: 99% ఫెయిల్..! కుడి పాదం సవ్యదిశలో గుండ్రంగా తిప్పుతూ.. కుడి చేత్తో 6 రాయగలరా?
Brain Challenge: కుడి పాదాన్ని సవ్యదిశలో తిప్పుతూ చేత్తో ‘6’ రాయమనే బ్రెయిన్ ట్రిక్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్. ఎందుకు చాలామంది ఫెయిల్ అవుతారో నిపుణుల వివరణ.
Brain Challenge: మెదడును పరీక్షించే సరదా సవాళ్లలో ఇది ఒకటిగా ఇప్పుడు ఈ బ్రెయిన్ ట్రిక్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. కుర్చీలో కూర్చుని కుడి పాదాన్ని గాలిలో ఉంచి సవ్యదిశలో (Clockwise) గుండ్రంగా తిప్పుతూ, అదే సమయంలో కుడి చేత్తో గాలిలో ‘6’ అంకెను రాయాల్సి ఉంటుంది. ఈ పని చాలా సులభంగా అనిపించినా, ఎక్కువ మంది చేయలేకపోతున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఈ సవాల్లో ‘6’ అంకెను రాయడం ప్రారంభించిన వెంటనే, పాదం తన దిశను మార్చుకుని అపసవ్య దిశలో తిరగడం చాలా మందిలో సహజంగా జరుగుతుందని గమనించారు. పాదాన్ని సవ్యదిశలోనే ఉంచుతూ చేత్తో ‘6’ అంకెను స్పష్టంగా రాయగలిగితే, వారు అసాధారణ మోటార్ నియంత్రణ సామర్థ్యం కలిగిన వారిగా భావించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఈ ట్రిక్ ఎందుకు కష్టమో నిపుణులు శాస్త్రీయంగా వివరించారు. కుడి చేయి, కుడి కాలు రెండూ మెదడులోని ఒకే వైపు ఉన్న మోటార్ కార్టెక్స్ నియంత్రణలో ఉంటాయి. ఒకే వైపు అవయవాలతో రెండు భిన్న దిశల కదలికలు చేయాలని ప్రయత్నించినప్పుడు, మెదడులోని సప్లిమెంటరీ మోటార్ ఏరియా అయోమయానికి గురవుతుంది. దీంతో మెదడు రెండు సంకేతాలను ఒకే దిశలోకి మార్చే ప్రయత్నం చేస్తుందని తెలిపారు.
చేయి కదలికలు వేగంగా, స్పష్టంగా ఉండటంతో, మెదడు తెలియకుండానే పాద కదలికను కూడా చేతి దిశకు అనుగుణంగా మార్చేస్తుంది. దీనినే మెదడు ‘షార్ట్ సర్క్యూట్’ అవ్వడమని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
అయితే, ఈ సవాల్ను పూర్తి చేయలేకపోయినంత మాత్రాన మేధస్సు తక్కువగా ఉందని భావించాల్సిన అవసరం లేదని వైద్యులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఇది కేవలం మన నాడీ వ్యవస్థ పనితీరును చూపించే ఒక సరదా న్యూరోసైన్స్ ప్రయోగం మాత్రమేనని, వైద్యపరమైన పరీక్షగా దీన్ని భావించవద్దని సూచిస్తున్నారు.