Optical Illusion: చదువుకుంటున్న ఈ బాలిక ఫొటోల్లో 3 తేడాలున్నాయి.. 51 సెకన్లలో కనిపెడితే మీరు జీనియస్!

Highlights

Optical Illusion: నిత్యం పని ఒత్తిడిలో ఉండే మెదడుకు కాస్త విరామం, ఆలోచనకు పదును పెట్టే పజిల్స్ ఇప్పడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.

Optical Illusion: నిత్యం పని ఒత్తిడిలో ఉండే మెదడుకు కాస్త విరామం, ఆలోచనకు పదును పెట్టే పజిల్స్ ఇప్పడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. కేవలం కాలక్షేపం కోసమే కాకుండా, మన ఆలోచనా నైపుణ్యాలను (Problem Solving Skills) పెంచడానికి ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. తాజాగా నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న ఒక 'స్పాట్ ద డిఫరెన్స్' (Spot the Difference) పజిల్ నెటిజన్లకు సవాల్ విసురుతోంది.

ఏమిటా పజిల్?

పైన కనిపిస్తున్న చిత్రంలో ఒక చిన్నారి టేబుల్ ముందు కూర్చుని ఎంతో ఏకాగ్రతతో చదువుకుంటోంది. పక్కపక్కనే ఉన్న ఈ రెండు ఫొటోలు చూడటానికి అచ్చం ఒకేలా కనిపిస్తాయి. కానీ, నిశితంగా పరిశీలిస్తే వీటి మధ్య మూడు (3) చిన్న తేడాలు ఉన్నాయి.

మీకోసం ఒక ఛాలెంజ్!

ఈ రెండు ఫొటోల మధ్య ఉన్న ఆ మూడు తేడాలను మీరు కేవలం 51 సెకన్లలో గుర్తించగలరా?

మీరు నిర్ణీత సమయంలో కనిపెట్టగలిగితే.. మీ మెదడు అత్యంత వేగంగా, చురుగ్గా పనిచేస్తున్నట్లు లెక్క.

చాలా మంది నెటిజన్లు రెండు తేడాలను సులభంగానే గుర్తిస్తున్నారు కానీ, మూడవ దానిని కనిపెట్టడంలో తలమునకలవుతున్నారు.

సమాధానం కోసం చూస్తున్నారా?

మీరు ఎంత ప్రయత్నించినా ఆ తేడాలు దొరకలేదా? అయితే కంగారు పడకండి. కింద ఉన్న ఫొటోను చూడండి (లేదా వివరణ చదవండి). ఆ మూడు తేడాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో మార్క్ చేసి ఉన్నాయి.


ఇలాంటి పజిల్స్ రోజూ సాధన చేయడం వల్ల ఏకాగ్రత పెరగడమే కాకుండా, నిజ జీవితంలో ఎదురయ్యే క్లిష్ట సమస్యలను కూడా విశ్లేషించే సామర్థ్యం పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

