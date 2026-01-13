Bhogi Festival 2026: చిన్నారులకు భోగి పండ్లు పోస్తున్నారా..?.. ఈ పొరపాట్లు చేయోద్దు..!
Bhogi Festival 2026: తెలుగు లోగిళ్లలో సంక్రాంతి సందడి మొదలైంది. ముచ్చటగా మూడు రోజుల పాటు జరుపుకునే ఈ 'పెద్ద పండుగ'లో మొదటి రోజైన భోగికి ఒక ప్రత్యేక విశిష్టత ఉంది. ముఖ్యంగా చిన్నారులకు భోగి పళ్లు పోయడం వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక, ఆరోగ్య విశేషాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
భోగి పళ్లు ఎందుకు పోస్తారు?
హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం రేగు పళ్లను శ్రీమన్నారాయణుడి స్వరూపంగా భావిస్తారు. భోగి రోజు సాయంత్రం చిన్నారుల తలపై ఈ పళ్లను పోయడం వల్ల వారిపై ఉన్న 'దృష్టి' (దిష్టి) తొలగిపోతుందని, బాలారిష్టాల నుంచి విముక్తి కలుగుతుందని పండితులు చెబుతుంటారు. అలాగే రేగు పండు సూర్యుడికి ఇష్టమైనది కావడం వల్ల, సూర్య భగవానుడి ఆశీస్సులు కూడా పిల్లలకు లభిస్తాయని నమ్మకం.
భోగి పళ్ల మిశ్రమంలో ఏమేమి వేయాలి?
భోగి పళ్లను సిద్ధం చేసేటప్పుడు కేవలం రేగు పళ్లే కాకుండా కొన్ని విశిష్టమైన వస్తువులను కలుపుతారు:
రేగు పళ్లు: నారాయణ స్వరూపం.
చెరుకు గడ ముక్కలు: తీపిని, సమృద్ధిని సూచిస్తాయి.
అక్షింతలు: పసుపు కలిపిన బియ్యం శుభసూచకం.
చిల్లర నాణేలు (Coins): లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం.
పూల రెక్కలు: అందం మరియు సువాసన కోసం.
శనగలు: ఆరోగ్యానికి సంకేతం.
చాక్లెట్లు: చిన్నారులను ఉత్సాహపరచడానికి ప్రస్తుతం వీటిని కూడా జోడిస్తున్నారు.
భోగి పళ్లు పోసే పద్ధతి:
సాయంత్రం వేళ చిన్నారులను పీటలపై తూర్పు ముఖంగా కూర్చోబెట్టాలి.
ముత్తైదువలు వారికి బొట్టు పెట్టి, దిష్టి తీసి, ఆరతి ఇవ్వాలి.
పెద్దలు వరుసగా వస్తూ పళ్ల మిశ్రమాన్ని చిన్నారుల తలపై నుంచి పోస్తూ దీవించాలి.
ఈ సమయంలో మంగళ హారతులు లేదా భక్తి గీతాలు పాడటం ఆనవాయితీ.
పాటించాల్సిన నియమాలు:
భోగి పళ్లలో ఉప్పు లేదా కారం తగిలిన పదార్థాలను కలపకూడదు.
తలపై నుంచి కింద పడిన పళ్లను, నాణేలను లేదా చాక్లెట్లను చిన్నారులకే ఇవ్వాలి.
ఇంటికి వచ్చిన పిల్లలను దైవ స్వరూపాలుగా భావించి గౌరవించాలి.