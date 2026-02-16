  • Menu
Solar Eclipse 2026: ఆకాశంలో అద్భుతం: రేపే ‘రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్’ సూర్యగ్రహణం.. నిప్పుల వలయంలా కనిపించనున్న భానుడు!
Solar Eclipse 2026: ఆకాశంలో అరుదైన దృశ్యం ఆవిష్కృతం కానుంది. సూర్య గ్రహణం మంగళవారం రింగ్ ఆఫ్‌ ఫైర్‌గా కనువిందు చేయనుంది.

Solar Eclipse 2026: ఆకాశంలో అరుదైన దృశ్యం ఆవిష్కృతం కానుంది. సూర్య గ్రహణం మంగళవారం రింగ్ ఆఫ్‌ ఫైర్‌గా కనువిందు చేయనుంది. వలయాకారంలో సూర్యుడి దర్శనాన్ని అందించే ఈ సూర్య గ్రహణం ప్రత్యేక ఖగోళ విశిష్టతను సంతరించుకుంది.

ఈ సంవత్సరం తొలి సూర్యగ్రహణం ఫిబ్రవరి 17న సంభవిస్తుంది. ప్రతి సంవత్సరంలోనూ సూర్య చంద్ర గ్రహణాలు ఏర్పడుతుంటాయి. ఈ ఏడాదిలోనూ తొలి సూర్య గ్రహణం ఫిబ్రవరి 17న ఏర్పడుతుంది. ప్రపంచంలోని కొన్ని ప్రదేశాల్లోనే సూర్యగ్రహణం అగ్ని వలయంగా కనిపిస్తుంది. ఈ దృగ్విషయాన్ని రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. ఇది మధ్యలో చీకటిగా చుట్టూ మండుతున్నట్లుగా కనువిందైన అగ్ని వలయ దృశ్యాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఈ రకమైన సూర్యగ్రహణం చంద్రుడు భూమి నుంచి దాని అత్యంత సుదూర బిందువు వద్ద లేదా సమీపంలో ఉన్నప్పుడు సంభవిస్తుంది.

రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ దశ అమెరికా కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 7గంటల 12 నిమిషాలకు ప్రారంభమై 1 నిమిషం 12 సెకన్ల పాటు ఉంటుంది. ఈ గ్రహణాన్ని పరిమితంగానే వీక్షించవచ్చు. చంద్రుడు సూర్యునికి , భూమికి మధ్యలో వెళ్లడంతో సూర్యుడు చాలావరకు కనిపించడు. దీంతో సూర్యుడి కంటే చంద్రుడు కొంత తక్కువగా ఉండటంతో వలయంలా ఏర్పడుతుంది.

రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ మార్గం అంటార్కిటికాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. అక్కడ ఉండే లక్షలాది పెంగ్విన్‌లను ఈ గ్రహణం కొంత గందరగోళానికి గురి చేసే ఛాన్స్ ఉంది. అంటార్టికాలోనూ తక్కువ సామయం పాటు సూర్యగ్రహణం కనిపించనుంది. దక్షిణ అమెరికా, దక్షిణాఫ్రికాలోని కొన్ని ప్రాంతాలు, ఫసిఫిక్, అట్లాంటిక్, హిందూ మహా సముద్రాలలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో పాక్షిక సూర్య గ్రహణం కనిపిస్తుంది. భారతదేశంలో ఈ సూర్యగ్రహణం కనిపించే ఛాన్స్ లేదు. లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ద్వారా ఎవరైనా ఈ సూర్యగ్రహణాన్ని చూడవచ్చు. సూర్య గ్రహణం భారత దేశంలో కనిపించకపోయినా దాని ప్రభావం రాశులపై నేరుగా పడుతుంది. అనేక రాశుల వారికి సానుకూల మార్పులను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది.

