  • Menu
Home  > స్పెషల్స్

హిమయత్‌నగర్‌లో ‘కలర్స్ హెల్త్ కేర్ 2.0’.. సందడి చేసిన హీరోయిన్ కేథరీన్ థెరీసా!

హిమయత్‌నగర్‌లో ‘కలర్స్ హెల్త్ కేర్ 2.0’.. సందడి చేసిన హీరోయిన్ కేథరీన్ థెరీసా!
x
Highlights

హైదరాబాద్ హిమయత్‌నగర్‌లో ‘కలర్స్ హెల్త్ కేర్ 2.0’ నూతన బ్రాంచ్‌ను హీరోయిన్ కేథరీన్ థెరీసా ఘనంగా ప్రారంభించారు. అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో బరువు తగ్గడం, చర్మ మరియు జుట్టు సంరక్షణ సేవలను ఈ కేంద్రం అందించనుంది.

నగరంలోని ప్రముఖ హెల్త్ మరియు వెల్‌నెస్ నెట్‌వర్క్ ‘కలర్స్ హెల్త్ కేర్’ (Kolors Healthcare) తన సేవలను మరింత విస్తరించింది. హిమయత్‌నగర్ తిరుమల ఎస్టేట్‌లో అత్యాధునిక వసతులతో కూడిన ‘కలర్స్ హెల్త్ కేర్ 2.0’ బ్రాంచ్‌ను ఆదివారం ఘనంగా ప్రారంభించింది.

ముఖ్య అతిథిగా కేథరీన్ థెరీసా

ఈ ప్రారంభోత్సవ వేడుకకు టాలీవుడ్ గ్లామరస్ హీరోయిన్ కేథరీన్ థెరీసా హాజరై జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి, రిబ్బన్ కట్ చేసి నూతన కేంద్రాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె అక్కడి అత్యాధునిక వైద్య పరికరాలను, సౌకర్యాలను పరిశీలించారు.

కేథరీన్ థెరీసా మాటల్లో...నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఫిట్‌నెస్, ఆరోగ్యంపై ప్రతి ఒక్కరూ శ్రద్ధ చూపాల్సిన అవసరం ఉంది. అందం, ఆరోగ్యం రెండూ సమపాళ్లలో ఉండాలంటే ఇలాంటి ఆధునిక కేంద్రాలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో కలర్స్ హెల్త్ కేర్ 2.0 నాణ్యమైన సేవలను అందించడం అభినందనీయం."

22 ఏళ్ల నమ్మకం.. 52 బ్రాంచిలు!

సంస్థ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ వెంకట శివాజీ కూన మాట్లాడుతూ, కలర్స్ హెల్త్ కేర్ ప్రయాణం గురించి ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు:

ప్రస్థానం: 2004లో ప్రారంభమైన ఈ సంస్థ, 22 ఏళ్లలో 52 బ్రాంచిలకు విస్తరించింది.

టెక్నాలజీ: యూఎస్-ఎఫ్‌డీఏ (US-FDA) ఆమోదం పొందిన అంతర్జాతీయ స్థాయి సాంకేతికతను ఇక్కడ ఉపయోగిస్తున్నారు.

సేవలు: అధిక బరువు తగ్గడం (Weight Loss), జుట్టు సంరక్షణ (Hair), మరియు చర్మ సమస్యలకు (Skin) శాశ్వత పరిష్కారాలను అందిస్తున్నారు.

లక్ష్యం: మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా తమ సేవలను అప్‌డేట్ చేస్తూ ‘2.0’ వర్షన్‌గా ప్రజల ముందుకు వచ్చామని ఆయన తెలిపారు.

కార్యక్రమ విశేషాలు:

5ఎం మీడియా ఆధ్వర్యంలో జైదీప్ నిర్వహించిన ఈ ఈవెంట్‌కు అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. కేథరీన్‌ను చూసేందుకు స్థానికులు ఉత్సాహం చూపడంతో హిమయత్‌నగర్ ప్రాంతంలో సందడి నెలకొంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick