Viral : 59 ఏళ్ల వయసులో తల్లి కావాలని పట్టుదల.. ఒంటరితనం పోగొట్టుకునేందుకు మహిళ ఏం చేసిందంటే ?

59 ఏళ్ల వయసులో తల్లి కావాలని పట్టుదల.. ఒంటరితనం పోగొట్టుకునేందుకు మహిళ ఏం చేసిందంటే ?
Viral : ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం ఒక వింత వార్త తెగ హల్చల్ చేస్తోంది. సాధారణంగా 50 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత విశ్రాంతి తీసుకోవాలని అందరూ భావిస్తారు. కానీ తూర్పు చైనాకు చెందిన ఒక 59 ఏళ్ల మహిళ మాత్రం తన ఒంటరితనాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి తీసుకున్న నిర్ణయం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. తన కూతురు విదేశాలకు వెళ్లిపోవడంతో ఇంట్లో ఏర్పడిన వెలితిని భర్తీ చేసేందుకు, ఆమె ఏకంగా ఈ వయసులో గర్భం దాల్చి పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ఆధునిక వైద్య విజ్ఞానానికి, మనిషి సంకల్ప బలానికి ఈ సంఘటన ఒక నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలిచింది.
ఈ మహిళకు ఒకే ఒక్క కూతురు ఉండేది. ఆమె చదువు, ఉద్యోగం నిమిత్తం విదేశాలకు వెళ్లి స్థిరపడటంతో ఆ దంపతులు ఇంట్లో ఒంటరి అయిపోయారు. ఇల్లు చూస్తే వెలితిగా, మనసు లోపల ఏదో తెలియని శూన్యం వారిని వెంటాడేది. దీంతో సుమారు రెండేళ్ల క్రితం ఆ దంపతులు ఒక సాహసోపేత నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 59 ఏళ్ల వయసులో మళ్ళీ తల్లిదండ్రులు కావాలని నిశ్చయించుకున్నారు. ఈ వయసులో గర్భం దాల్చడం ప్రాణాపాయమని తెలిసినా, ఐవీఎఫ్ పద్ధతి ద్వారా వారు ముందుకు సాగారు.
గర్భం దాల్చిన తర్వాత ఆమె ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు అన్నీ ఇన్నీ కావు. రక్తపోటు విపరీతంగా పెరగడం, కిడ్నీ సమస్యలు తలెత్తడం, కాళ్ల వాపుల వల్ల నడవలేని స్థితికి చేరుకోవడం వంటి అనేక సవాళ్లను ఆమె ఎదుర్కొంది. వైద్యులు కూడా మొదట్లో ఇది చాలా ప్రమాదకరమని హెచ్చరించారు. కానీ ఆమె ఆత్మవిశ్వాసం ముందు ఆ అడ్డంకులన్నీ చిన్నబోయాయి. డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో క్రమం తప్పకుండా మందులు వాడుతూ, ప్రతి నిమిషం తన బిడ్డ కోసం ఎదురుచూసింది.
చివరికి 33 వారాల 5 రోజుల గర్భం తర్వాత, వైద్యులు సిజేరియన్ ఆపరేషన్ చేయాలని నిర్ణయించారు. ఆమె సుమారు 2.2 కిలోల బరువున్న ఆరోగ్యకరమైన మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ప్రస్తుతం తల్లి, బిడ్డ ఇద్దరూ క్షేమంగా ఉన్నారు. తన కొడుకును మొదటిసారి చేతుల్లోకి తీసుకున్నప్పుడు ఆ తల్లి కళ్లలో ఆనందబాష్పాలు కనిపించాయి. తన జీవితానికి ఇప్పుడు ఒక కొత్త అర్థం దొరికిందని, తన ఒంటరితనం పటాపంచలైందని ఆమె ఎంతో భావోద్వేగంగా చెప్పింది.
ఆధునిక వైద్యశాస్త్రం ఎంత అభివృద్ధి చెందినా, ఇంతటి వయసులో గర్భం దాల్చడం అనేది అందరికీ సురక్షితం కాదని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రతి కేసు భిన్నంగా ఉంటుందని, సరైన ఆరోగ్య పరీక్షలు లేకుండా ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు. ఏదేమైనా, ఈ మహిళ కథ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తోంది. వయసు అనేది కేవలం అంకె మాత్రమేనని, బలమైన సంకల్పం ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చని ఆమె నిరూపించింది.