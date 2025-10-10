బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ట్రాన్స్జెండర్ ప్రీతి కిన్నర్ బరిలోకి – విద్యాశాఖ మంత్రితో హై-ప్రొఫైల్ పోటీ!
బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రశాంత్ కిషోర్ జన్ సూరాజ్ పార్టీ నుంచి ట్రాన్స్జెండర్ మహిళ ప్రీతి కిన్నర్ బరిలోకి. విద్యాశాఖ మంత్రి సునీల్ కుమార్తో పోటీ, బిహార్ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారిన ఈ నిర్ణయం పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
బిహార్ రాజకీయాల్లో సంచలనం రేపుతూ, రాజకీయ వ్యూహకర్తగా పేరుగాంచిన ప్రశాంత్ కిషోర్ (Prashant Kishor) నేతృత్వంలోని జన్ సూరాజ్ పార్టీ (Jan Suraaj Party) ఈసారి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. సామాజిక సమానత్వానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, ఓ ట్రాన్స్జెండర్ మహిళ ప్రీతి కిన్నర్ (Preeti Kinnar) ను అభ్యర్థిగా బరిలోకి దింపింది.
భోరే నియోజకవర్గంలో ప్రీతి కిన్నర్ బరిలోకి
జన్ సూరాజ్ పార్టీ విడుదల చేసిన తొలి విడత అభ్యర్థుల జాబితాలో మొత్తం 51 మంది ఉన్నారు. అందులో వైద్యులు, న్యాయవాదులు, రిటైర్డ్ అధికారులు, మాజీ పోలీసు అధికారులు మాత్రమే కాకుండా, ప్రీతి కిన్నర్ కూడా చోటు దక్కించుకున్నారు.
ఆమెను **గోపాల్గంజ్ జిల్లా (Gopalganj District)**లోని భోరే నియోజకవర్గం (Bhoare Constituency) నుంచి పోటీకి ఎంపిక చేశారు.
ఈ నియోజకవర్గం ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే, రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి సునీల్ కుమార్ (Sunil Kumar). దీంతో ఈ పోటీ ఇప్పుడు హై-ప్రొఫైల్గా మారింది.
సామాజిక కార్యకర్తగా ప్రీతి కిన్నర్
భోరే బ్లాక్లోని కల్యాణ్పూర్ గ్రామానికి చెందిన ప్రీతి, అనేక సంవత్సరాలుగా సామాజిక కార్యకర్తగా పనిచేస్తున్నారు. ప్రజల సమస్యలను నేరుగా అర్థం చేసుకుని, వాటిని శాసనసభలో ప్రస్తావించగల ప్రతిభ ఆమెకుందని పార్టీ నాయకులు నమ్ముతున్నారు.
పీకే వ్యాఖ్యలు
బిహార్ ఎన్నికల సందర్భంగా పీకే మాట్లాడుతూ –
“మేము అభ్యర్థులను వారి సామాజిక సేవ, ప్రజల కోసం చేసిన పనుల ఆధారంగా ఎంపిక చేశాం. ఒకవేళ వారు గెలవకపోతే, అది నా వైఫల్యం కాదు — అది బిహార్ ప్రజల నిర్ణయం,”
అని అన్నారు.
అలాగే ఆయన “అలాంటి వ్యక్తులకు మీరు ఓటు వేయకపోతే, అది నా భారం కాదు, బిహార్ ప్రజల భారం” అని స్పష్టం చేశారు.
మేధావులు, నిపుణులకు కూడా అవకాశం
జన్ సూరాజ్ పార్టీ అభ్యర్థుల జాబితాలో మాజీ ఉపకులపతి, గణిత శాస్త్రవేత్త కేసీ సిన్హా, మాజీ అదనపు అడ్వకేట్ జనరల్ వైబీ గిరి వంటి ప్రముఖులు కూడా ఉన్నారు. ఇది పీకే పార్టీకి మేధావుల మద్దతు పెరుగుతున్న సూచనగా భావిస్తున్నారు.
ట్రాన్స్జెండర్ ప్రాతినిధ్యంలో సవాళ్లు
భారతదేశంలో ట్రాన్స్జెండర్ అభ్యర్థులు ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నప్పటికీ, విజయం సాధించిన వారు చాలా తక్కువ.
- 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో ముగ్గురు ట్రాన్స్జెండర్ అభ్యర్థులు పోటీ చేసి, తమ డిపాజిట్లు కోల్పోయారు.
- ఈ ఏడాది దిల్లీ ఎన్నికల్లో ఓ స్వతంత్ర అభ్యర్థి కేవలం 85 ఓట్లు మాత్రమే పొందారు.
ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రీతి కిన్నర్ అభ్యర్థిత్వం బిహార్ రాజకీయాల్లో కొత్త చర్చకు దారితీసింది.
ముగింపు
ప్రీతి కిన్నర్ విజయం సాధిస్తే, అది బిహార్ రాజకీయ చరిత్రలో ట్రాన్స్జెండర్ ప్రాతినిధ్యానికి మైలురాయి అవుతుంది. ప్రశాంత్ కిషోర్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం సామాజిక సమానత్వానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.