NTR Statue పేరిట రూ. 1750 కోట్ల ఖర్చు.. అది గౌరవమా? అవమానమా?
ఏపీలో ఎన్టీఆర్ భారీ విగ్రహ ఏర్పాటుపై రాజకీయ దుమారం. రూ. 1750 కోట్ల ప్రజాధనం ఖర్చు చేయడంపై విమర్శలు. అప్పుల సంక్షోభంలో ఉన్న రాష్ట్రానికి ఈ దుబారా అవసరమా? కూటమి ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై వెల్లువెత్తుతున్న అభ్యంతరాలు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు 'విగ్రహాల' రాజకీయం వేడెక్కుతోంది. తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు, దివంగత ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారక రామారావు (ఎన్టీఆర్) భారీ విగ్రహం కోసం కూటమి ప్రభుత్వం ఏకంగా రూ. 1,750 కోట్లు కేటాయించడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఎన్టీఆర్ అంటే తెలుగువారందరికీ ఆరాధ్యదైవమే, కానీ ఆ పేరుతో జరుగుతున్న "అత్యుత్సాహం" ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది.
ఎన్టీఆర్ ఆశయాలకు ఇది విరుద్ధం కాదా?
రామారావు గారు బ్రతికున్నప్పుడు ఒక మాట తరచూ చెప్పేవారు: "ప్రభుత్వ సొమ్ముకు పాలకులు కేవలం ధర్మకర్తలు మాత్రమే." ప్రజల పన్నుల డబ్బును ఆచితూచి ఖర్చు చేయాలని ఆయన భావించేవారు.
గతంలో బాబు విమర్శలు: గుజరాత్లో పటేల్ విగ్రహం (రూ. 3,500 కోట్లు), మహారాష్ట్రలో శివాజీ విగ్రహం (రూ. 3,000 కోట్లు) ఏర్పాటు చేసినప్పుడు చంద్రబాబు వాటిని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. "విగ్రహాలకు వేల కోట్లు ఇచ్చే కేంద్రం, అమరావతికి కేవలం రూ. 1500 కోట్లు ఇస్తుందా?" అని అప్పట్లో నిలదీశారు. మరి ఇప్పుడు అదే చంద్రబాబు విగ్రహం కోసం రూ. 1750 కోట్లు ఖర్చు చేయడం ద్వంద్వ ప్రమాణం కాదా? అని విశ్లేషకులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
కూటమిలోనూ అసమ్మతి స్వరం?
ఈ భారీ వ్యయంపై జనసేన మద్దతుదారుల్లోనూ అసంతృప్తి కనిపిస్తోంది.
ఎన్టీఆర్ విగ్రహం ఒకటేనా? మరి ఆంధ్ర రాష్ట్రం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన పొట్టి శ్రీరాములు, బహుజన నేత వంగవీటి రంగా, శ్రీకృష్ణదేవరాయల విగ్రహాలు ఎందుకు ఏర్పాటు చేయరని సోషల్ మీడియాలో ప్రశ్నలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
ముఖ్యంగా జనసేన కార్యకర్తలు రంగా స్మృతి వనం కోసం డిమాండ్ చేస్తుండటం గమనార్హం.
ఆర్థిక సంక్షోభంలో ఆర్భాటాలా?
రాష్ట్రం ప్రస్తుతం తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉంది.
- అప్పుల కుప్ప: ఏడాదిన్నరలోనే రూ. 3 లక్షల కోట్ల అప్పులు చేసినట్లు రికార్డులు చెబుతున్నాయి.
- అసంపూర్తి పనులు: గత ప్రభుత్వం చేపట్టిన మెడికల్ కాలేజీలను పూర్తి చేయలేక ప్రైవేటుపరం చేసే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది.
- విశాఖ ఉక్కు - రిషికొండ: రిషికొండ భవనాలపై విమర్శలు చేసిన బాబు, ఇప్పుడు విగ్రహం పేరిట చేస్తున్న ఖర్చు దుబారా కాదా? అన్నది సామాన్యుడి ప్రశ్న.
చారిత్రక వైరుధ్యాలు
ఎన్టీఆర్ను వెన్నుపోటు పొడిచి పదవి నుంచి దించేసిన వారే ఇప్పుడు ఆయనకు భారీ విగ్రహం కడుతున్నామని చెప్పడం పెద్ద వైరుధ్యం. ఒకప్పుడు ఎన్టీఆర్ను కార్టూన్ల ద్వారా వెక్కిరించిన వారికి కీలక పదవులు ఇవ్వడం, ఇప్పుడు అదే ఎన్టీఆర్ పేరుతో భారీ ప్రాజెక్టులు చేపట్టడం రాజకీయ వింతే.
"ఒకవైపు పారిశుధ్య కార్మికులకు జీతాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితి, మరోవైపు అంబేద్కర్ విగ్రహ ప్రాంతాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం.. ఇవన్నీ చూస్తుంటే ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతలు ఎటు వైపు ఉన్నాయో అర్థమవుతోంది."
ముగింపు:
విజయవాడ సమీపంలోని నీరుకొండ వద్ద ఈ విగ్రహం ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అయితే, పీకల్లోతు అప్పుల్లో ఉన్న రాష్ట్రం, ఇంత భారీ మొత్తాన్ని కేవలం విగ్రహం కోసం ఖర్చు చేయడం సమంజసమా? లేక ఎన్టీఆర్ ఆశయాల ప్రకారం ఆ డబ్బును ప్రజా సంక్షేమానికి వాడాలా? అన్నది కూటమి ప్రభుత్వం ఆలోచించుకోవాలి.