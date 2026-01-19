  • Menu
Home  > Political

"I am not in Politics by Chance": డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఫైర్!

I am not in Politics by Chance: డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఫైర్!
x
Highlights

సింగరేణి టెండర్ల వివాదంపై డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క ఘాటు స్పందన. వైఎస్సార్‌పై కోపంతోనే తనపై తప్పుడు వార్తలు రాస్తున్నారని ఆరోపణ. 40 ఏళ్ల రాజకీయ ప్రస్థానంపై భట్టి వ్యాఖ్యలు.

సింగరేణి బొగ్గు గనుల టెండర్ల ప్రక్రియలో అవకతవకలు జరిగాయంటూ కొన్ని మీడియా సంస్థల్లో వచ్చిన కథనాలపై డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క ఘాటుగా స్పందించారు. ఈ ప్రచారం వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలను ఆయన విశ్లేషించారు.

1. ఆ కోపం ఇప్పటికీ ఉందా?

నాడు దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డితో తాను అత్యంత సన్నిహితంగా ఉండటం కొందరికి నచ్చలేదని భట్టి పేర్కొన్నారు. "నాటి వైఎస్సార్‌పై ఉన్న కోపాన్ని మనసులో పెట్టుకుని, ఇప్పుడు నాపై ఇలాంటి కట్టుకథలు అల్లుతున్నారు" అని ఆయన ఆరోపించారు. ప్రభుత్వంపై, మంత్రులపై బురద జల్లాలనే కుట్రలో భాగంగానే ఈ వార్తలు రాస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

2. 40 ఏళ్ల పోరాటం.. గాలికి రాలేదు!

"నేను రాజకీయాల్లోకి గాలికి కొట్టుకుంటూ రాలేదు. 40 ఏళ్లుగా సభలోనూ, బయట కూడా ప్రజల కోసం పోరాటం చేసి ఈ స్థాయికి వచ్చాను. వ్యాపార సామ్రాజ్యాలను విస్తరించుకోవడమో, హోదాను అనుభవించడమో నా లక్ష్యం కాదు. తెలంగాణ వనరులను బందిపోట్ల నుంచి రక్షించడమే నా ధ్యేయం" అని భట్టి విక్రమార్క స్పష్టం చేశారు.

3. సింగరేణి టెండర్ల వాస్తవం ఏంటి?

ఒడిశాలోని నైనీ కోల్ బ్లాక్ టెండర్ల విషయంలో జరుగుతున్న ప్రచారానికి ఆయన వివరణ ఇచ్చారు:

టెండర్ల అధికారం: టెండర్ల నిబంధనలను ఖరారు చేసేది సింగరేణి బోర్డు మాత్రమే, దీనికి మంత్రితో సంబంధం ఉండదు.

పారదర్శకత: ఆరోపణలు వచ్చిన వెంటనే, టెండర్లు రద్దు చేసి మళ్ళీ తాజాగా పిలవాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు ఆయన తెలిపారు.

ప్రశ్న: ఇంకా ఎవరూ పాల్గొనని టెండర్ల విషయంలో అవినీతి జరిగిందని ఎలా నిందిస్తారని ఆయన మీడియాను ప్రశ్నించారు.

చిల్లర కథనాలకు భయపడను!

ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో మంత్రులమంతా రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తున్నామని భట్టి అన్నారు. ఇలాంటి చిల్లర వార్తలతో తమను భయపెట్టాలని చూస్తే చూస్తూ ఊరుకోబోమని హెచ్చరించారు. త్వరలోనే పూర్తి సమాచారంతో మీడియా ముందుకు వచ్చి అన్ని వాస్తవాలను ప్రజల ముందు ఉంచుతానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick