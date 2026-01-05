  • Menu
Home  > Political

Tamil Nadu Politics: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో భారీ ట్విస్ట్! EPS మద్దతు!

Tamil Nadu Politics: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో భారీ ట్విస్ట్! EPS మద్దతు!
x
Highlights

2026 తమిళనాడు ఎన్నికలు: అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ విపక్ష వ్యూహాలు ముమ్మరమయ్యాయి. విజయ్ నేతృత్వంలోని TVK పార్టీతో పొత్తు కోసం బీజేపీ ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.

2026 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో, అధికార పక్షమైన డీఎంకే (DMK) బలాన్ని మరియు ద్రవిడ సిద్ధాంతాన్ని ఎదుర్కోవడానికి బీజేపీ (BJP) వ్యూహరచన చేస్తోంది. తమిళనాడులో ఇప్పటివరకు పరిమిత స్థానాలకే పరిమితమైన బీజేపీ, ఈసారి రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో బలమైన ముద్ర వేయాలని భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలో నటుడు, రాజకీయ నాయకుడు విజయ్ స్థాపించిన కొత్త పార్టీ 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK) ఈ ఎన్నికల్లో కీలకంగా మారుతుందని బీజేపీ భావిస్తోంది.

యువ నాయకుడిగా విజయ్ తన పార్టీ TVK ద్వారా రాష్ట్రంలో బలమైన శక్తిగా ఎదిగినప్పటికీ, ఒంటరిగా డీఎంకేను ఓడించడం కష్టమని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఒకవేళ ఏఐఏడీఎంకే (AIADMK) ప్రభావం తగ్గితే, ఆ స్థానాన్ని భర్తీ చేయడానికి TVK సిద్ధంగా ఉంది. ప్రారంభంలో బీజేపీ వ్యతిరేక ధోరణిని కనబరిచిన TVKతో పొత్తు కోసం బీజేపీ ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.

తమిళనాడులో తన ఓట్ల శాతాన్ని ప్రస్తుతమున్న మూడు శాతం నుండి పెంచుకోవాలని బీజేపీ గట్టిగా ప్రయత్నిస్తోంది. అమిత్ షా సూచనల మేరకు ఢిల్లీలోని బీజేపీ మంత్రులు విజయ్‌తో పొత్తు విషయమై చర్చిస్తున్నట్లు సమాచారం. విజయ్ గనుక ఏఐఏడీఎంకే, పీఎంకే (PMK), ఏఎంఎంకే (AMMK) వంటి పార్టీలతో కలిసి దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తే అది డీఎంకేకు గట్టి పోటీనిస్తుంది.

మరోవైపు, పళనిస్వామి నేతృత్వంలోని ఏఐఏడీఎంకే కూడా సహకారంపై సంకేతాలిస్తుండగా, విజయ్ మాత్రం తన ప్రజాదరణతో స్వతంత్రంగా ప్రభావం చూపాలని భావిస్తున్నారు. TVKకి కాంగ్రెస్ పార్టీతో కూడా మంచి సంబంధాలు ఉండటంతో, విజయ్‌ను తమ కూటమిలోకి ఆహ్వానించడం బీజేపీకి ఒక సవాలుగా మారింది.

తమిళనాడు రాజకీయాల్లో పొత్తుల సమీకరణలు మరియు పార్టీల ఎత్తుగడల పరంగా రాబోయే వారాలు అత్యంత కీలకం. విజయ్ తీసుకునే నిర్ణయం రాష్ట్ర రాజకీయ ముఖచిత్రాన్ని పూర్తిగా మార్చే అవకాశం ఉంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick