Horror Thriller OTT: ఆ రాక్షసుడి పుస్తకం తెరిస్తే ఇక చావే.. వెన్నులో వణుకు పుట్టించే 'ది బాబాడూక్'.. ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్!

Horror Thriller OTT: సాధారణంగా దెయ్యం సినిమాలంటే ఆత్మలు భయపెట్టడం, వింత శబ్దాలు రావడం కామన్. కానీ, గ్రాఫిక్స్ కంటే ఎక్కువగా ప్రాక్టికల్ ఎఫెక్ట్స్తో ప్రేక్షకులను సీటు అంచున కూర్చోబెట్టే సినిమా ‘ది బాబాడూక్’ (The Babadook). ఆస్ట్రేలియన్ సైకలాజికల్ హారర్ చిత్రంగా గుర్తింపు పొందిన ఈ మూవీ ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులో ఉంది.
తక్కువ బడ్జెట్.. భారీ గుర్తింపు
జెన్నిఫర్ కెంట్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా, ఆమె 2005లో తీసిన 'మాన్స్టర్' అనే షార్ట్ ఫిల్మ్ ఆధారంగా రూపొందింది. కేవలం $2 మిలియన్ల (సుమారు ₹16 కోట్లు) స్వల్ప బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా $10 మిలియన్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. ఇందులో ఎస్సీ డేవిస్, నోహ్ వైజ్మన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.
కథా నేపథ్యం: ఆ పుస్తకం తెరిస్తే చాలు..
అమేలియా అనే మహిళ తన భర్త రోడ్డు ప్రమాదంలో చనిపోయిన బాధ నుండి కోలుకోలేక, తన కొడుకు శామ్యూల్తో కలిసి ఒంటరిగా జీవిస్తుంటుంది. అయితే, శామ్యూల్ ఇంట్లో ఏదో దెయ్యం ఉందని, అది తనను చంపేస్తుందని నిరంతరం భయపడుతుంటాడు. ఆ రాక్షసుడిని ఎదుర్కోవడానికి చిన్నపిల్లాడైన శామ్యూల్ సొంతంగా ఆయుధాలు కూడా తయారు చేసుకుంటాడు.
ఒక రోజు రాత్రి వారికి ‘మిస్టర్ బాబాడూక్’ అనే ఒక వింతైన బొమ్మల పుస్తకం దొరుకుతుంది. ఆ పుస్తకం చదివినప్పటి నుండి వారి ఇంట్లో భయంకరమైన మార్పులు మొదలవుతాయి. తలుపులు వాటంతట అవే కొట్టుకోవడం, వింత ఆకారాలు కనిపించడంతో అమేలియా జీవితం నరకప్రాయంగా మారుతుంది.
భయమే ఆ రాక్షసుడి బలం!
బాబాడూక్ అనే రాక్షసుడి ప్రభావంతో అమేలియా మెల్లగా మానసిక స్థితిని కోల్పోతుంది. తన సొంత కొడుకునే చంపేంత కోపం ఆమెలో ప్రవేశిస్తుంది. అయితే, తన భర్త మరణం పట్ల ఆమెలో ఉన్న తీరని బాధ, వేదనలే ఆ రాక్షసుడికి అసలైన బలం అని ఆమె ఆలస్యంగా గుర్తిస్తుంది. మరి ఆ భయంకరమైన రాక్షసుడి నుండి అమేలియా తన కొడుకును ఎలా కాపాడుకుంది? ఆ బాబాడూక్ అంతం ఎలా జరిగింది? అనేదే ఈ చిత్ర క్లైమాక్స్.
హారర్ లవర్స్ మిస్ కావొద్దు!
ఈ సినిమాలో సీజీఐ (CGI) వాడకం చాలా తక్కువ. స్టాప్-మోషన్ యానిమేషన్ వాడటం వల్ల దెయ్యం చాలా సహజంగా, భయంకరంగా కనిపిస్తుంది. మీరు నిజమైన హారర్ థ్రిల్ను అనుభవించాలనుకుంటే ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ వీకెండ్ ‘ది బాబాడూక్’ను చూసేయండి!