నమ్మిన పాపానికి తేజస్విని బలి.. ఇద్దరు బిడ్డలకు తీరని అన్యాయం!
Chikkaballapur: కర్ణాటక రాష్ట్రం చిక్కబళ్లాపురం నగరంలో ఓ యువకుడు ఉన్మాదిగా మారాడు. తనతో సహజీవనం చేస్తున్న మహిళను అతికిరాతకంగా కత్తితో పొడిచి చంపాడు.
Chikkaballapur: కర్ణాటక రాష్ట్రం చిక్కబళ్లాపురం నగరంలో ఓ యువకుడు ఉన్మాదిగా మారాడు. తనతో సహజీవనం చేస్తున్న మహిళను అతికిరాతకంగా కత్తితో పొడిచి చంపాడు. చిన్న కారణంతో జరిగిన ఈ గొడవ ఇద్దరు చిన్నారులను అనాథలను చేసింది.
వివరాల్లోకి వెళ్తే:
మృతురాలు తేజస్విని (32) గతంలో భర్తతో విడిపోయి, ఒక హోటల్లో పనిచేస్తూ జీవనం సాగించేది. ఆమెకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో సందీప్ (26) అనే యువకుడితో పరిచయం ఏర్పడి, అది అక్రమ సంబంధానికి దారితీసింది. వీరిద్దరూ కలిసి ఒక ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుని సహజీవనం (Live-in relationship) చేస్తున్నారు.
హత్యకు దారితీసిన కారణం:
తేజస్విని తన స్నేహితురాలు అరుణను ఇటీవల ఇంటికి తీసుకువచ్చింది. ఇది నచ్చని సందీప్, ఆమెతో గొడవకు దిగాడు. ఘటన జరిగిన రోజు మద్యం మత్తులో ఉన్న సందీప్, మరోసారి అరుణ విషయంలో తేజస్వినితో గలాటా చేశాడు. ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకోవడంతో పదునైన కత్తితో ఆమెపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు.
అనాథలైన పిల్లలు:
తీవ్ర గాయాలపాలైన తేజస్వినిని స్థానికులు గమనించి వెంటనే ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే చికిత్స పొందుతూ ఆమె ప్రాణాలు విడిచింది. నిందితుడు సందీప్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తల్లి మరణించడంతో ఆమె ఇద్దరు పిల్లలు దిక్కులేని వారయ్యారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.