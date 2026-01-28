Captain Shambhavi Pathak: ఎవరీ శాంభవి పాఠక్? అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదంలో కన్నుమూసిన ప్రతిభావంతురాలైన పైలట్!
Captain Shambhavi Pathak: మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ ప్రాణాలను బలిగొన్న విమాన ప్రమాదం మరో విషాదాన్ని మిగిల్చింది. ఈ ఘటనలో అజిత్ పవార్తో పాటు ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారిలో యువ పైలట్ కెప్టెన్ శాంభవి పాఠక్ (Captain Shambhavi Pathak) ఒకరు. ఎంతో ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉన్న ఈ యువ అధికారిణి విధి నిర్వహణలోనే మృత్యువు ఒడిలోకి చేరడం ఏవియేషన్ వర్గాలను కలచివేస్తోంది.
ప్రతిభావంతురాలైన పైలట్
శాంభవి పాఠక్ చిన్న వయసులోనే గగన విహారంలో అపారమైన ప్రతిభను చాటుకున్నారు. ఆమె విద్యా నేపథ్యం మరియు వృత్తి ప్రస్థానం ఇలా ఉంది:
ఎయిర్ఫోర్స్ బాలభారతి స్కూల్లో ప్రాథమిక విద్యను అభ్యసించిన ఆమె, ముంబై యూనివర్సిటీ నుండి ఏరోనాటిక్స్ మరియు ఏవియేషన్ సైన్స్లో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు.
న్యూజిలాండ్ ఇంటర్నేషనల్ కమర్షియల్ పైలట్ అకాడమీలో కఠినమైన శిక్షణ తీసుకుని కమర్షియల్ పైలట్ లైసెన్స్ సాధించారు.
2022 నుంచి వీఎస్ఆర్ వెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లో ఫస్ట్ ఆఫీసర్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. కొత్త పైలట్లకు శిక్షణ ఇచ్చే అసిస్టెంట్ ఫ్లైట్ ఇన్స్ట్రక్టర్గా కూడా ఆమె పనిచేశారు.
సీనియర్ పైలట్ సుమిత్ కపూర్ కూడా కన్నుమూత
ప్రమాద సమయంలో విమానాన్ని పైలట్ ఇన్ కమాండ్గా కెప్టెన్ సుమిత్ కపూర్ నడిపించారు. ఆయనకు ఏకంగా 16,500 గంటల విమానం నడిపిన సుదీర్ఘ అనుభవం ఉంది. శాంభవి పాఠక్ ఆయనకు ఫస్ట్ ఆఫీసర్గా సహకరించారు. ఇంతటి అనుభవం ఉన్న పైలట్లు ఉన్నప్పటికీ, సాంకేతిక లోపం లేదా వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల జరిగిన ఈ ఘోర ప్రమాదం నుంచి వారు బయటపడలేకపోయారు.
విఐపీలు ప్రయాణించే లియర్జెట్-45 వంటి అధునాతన విమానాలను నడపడంలో శిక్షణ పొందిన శాంభవి, తన కెరీర్లో అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకుంటుందన్న తరుణంలో ఈ ప్రమాదం జరగడం ఆమె కుటుంబ సభ్యులను శోకసముద్రంలో ముంచింది.